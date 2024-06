Desarticulan un intento de toma en tierras en El Bolsón

Se trata de los lotes del plan procrear ex tierras de Gendarmería nacional.

Personal policial de la unidad 12 local desalojo esta tarde una toma que se estaba realizando en los predios del plan procrear ex gendarmería nacional. Unas 30 personas aduciendo el fuerte incremento en los alquileres intentaron ocupar el predio para allí construir sus viviendas.

Minutos después de las 14 horas de este sábado personal policial es notificado por parte del subsecretario de catastro municipal Mario Mastroiani sobre la presencia de individuos realizando una presunta usurpación en los lotes del plan procrear ex tierras de Gendarmería nacional.

El predio está ubicado en calles Las Heras y Miguel Andén, allí por personas con intenciones de usurpar procedieron a ingresar y levantar precarias construcciones.

Consultado el comisario Miguel Ángel Mariñanco titular de la unidad 12 local destacó: “al llegar los móviles policiales al lugar junto a oficial de servicio y personal de catastro municipal, se logra constatar en el interior de predio un grupo de unas 30 personas, al ingresar y proceder a entrevistarlas uno de ellos hace saber no tener intenciones de retirarse que dado a la suba de alquileres y de no contar con vivienda propia tomaron la decisión de ingresar al predio a fines construir sus viviendas, también insistieron en que se encontraban asesorados por su abogado”.

Con todo el comisario agregó: “en el lugar se procede a realizar consignas en cerco perimetral de ingreso con fines que no acceden más personas. Además, se constata que dicho predio corresponde al programa PROCREAR . De forma inmediata se dispone de operativo de seguridad convocando a los móviles de Rio Villegas y Mallín Ahogado”.

Una vez arribado el resto del personal se puso en marcha el llamado cordón cadena con el grupo de retén, personal de la BMA, sostuvo el funcionario policial , “una vez organizado el personal se invita a las personas que se retiren del lugar. Quienes de forma pacífica acceden a la petición, no se constató enfrentamiento entre las partes y se logró identificar a todas las personas”.

Los organizadores

En tanto afuera del predio se logró demorar a dos personas uno músico y otro preparador físico, ambos de esta ciudad, presuntos organizadores del intento de ocupación siendo identificados quienes, fueron notificados del delito presunta usurpación.

Trabajó el fiscal en turno Álvaro Viterbori, quien dispuso el secuestro de los teléfonos celulares de estás personas para continuar con la investigación de los organizadores, En virtud que toda esta movida habría sido gestionada a través de un grupo de WhatsApp.

Las redes destacaron el accionar policial

En tanto una vez conocida la noticia en redes sociales muchos vecinos fueron los que opinaron en favor del accionar policial a cargo de la oficial principal quien no dio lugar a que las personas que estaban cometiendo el delito de manera fragante tuvieran alguna oportunidad de perpetrar el accionar en el que se encontraban.

La denuncia

Finalmente el comisario confirmó que el delegado de la empresa a cargo del predio BRB SRL, realizó la denuncia penal correspondiente.

Finalmente pasada a las 17:30 horas las personas abandonaron el predio que quedó en custodia con personal de la policía de la provincia de Río negro y la colaboración de gendarmería nacional.

Desde el municipio

En tanto el municipio local emitió un comunicado que reza: «Desde la Municipalidad de El Bolsón destacamos y felicitamos a la Policía de Río Negro, en espacial a la Oficial Inspector a cargo por su valor cumpliendo su tarea con firme decisión.

Desde el inicio de la gestión del intendente Bruno Pogliano la tolerancia a las nuevas tomas es cero, y seguiremos respetando esta premisa.

Además, felicitamos al personal municipal de la Secretaría de Desarrollo Territorial, por el accionar evitando la usurpación de tierras donde está planificada la obra de viviendas del Procrear.

Cabe destacar que se realizaron las denuncias correspondientes ante Gendarmería y en la Policía de Río Negro».