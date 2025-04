El comercio en Trevelin sufre su peor caída en años

Pablo Durán presidente de la la Cámara de Comercio local, alertó sobre el impacto de los bajos salarios públicos y la falta de obra pública.

El sector comercial de Trevelin ha experimentado una disminución en su actividad en los últimos meses, según lo informado por el presidente de la Cámara de Comercio de la localidad, Pablo Durán. Esta situación afecta a todos los rubros y se ha manifestado especialmente en los meses de marzo y abril. Durán destacó que marzo fue el peor mes para el comercio en años y que abril no muestra signos de mejoría debido a la variación de los precios.

Durán analiza que esta dificultad económica se debe, en gran medida, a que los salarios de los empleados públicos no alcanzan para cubrir los gastos, lo que repercute directamente en el sector comercial. En Trevelin, los sueldos de los empleados municipales, provinciales y nacionales, así como el turismo, son la principal fuente de ingresos que impulsa la economía local. Sin embargo, los rubros que no son de primera necesidad han experimentado una considerable caída en sus ventas.

Otra de las problemáticas que afecta a la economía local es la falta de obra pública. Aunque se desarrollan algunas obras privadas, estas tienen un impacto limitado en la economía y no logran suplir la demanda de trabajo en el sector de la construcción. Durán comenta que diariamente recibe currículums de personas buscando empleo en su comercio, lo cual evidencia la creciente preocupación en la comunidad.

Ante la falta de recursos, muchas personas recurren a realizar compras con tarjeta de crédito, lo cual complica aún más su situación financiera. Algunos incluso deben solicitar préstamos para poder pagar las cuotas. En el rubro de alimentos, en particular, se ha observado un aumento en la cantidad de compras a plazos con tarjeta, lo que genera dificultades al momento de pagar debido a la escasez de recursos. Además, Durán menciona que no se vislumbra ningún cambio en el panorama económico, ya que la inflación reportada no refleja la realidad.

Esta complicada situación económica ha llevado a que muchos locales comerciales en Trevelin y en Esquel se encuentren desocupados. La crisis económica que enfrenta el país se ha hecho sentir en estas localidades, lo que ha llevado a un preocupante escenario para el sector comercial.