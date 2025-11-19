El fuerte informe de Echavarría tras el escándalo entre Deportivo Madryn y Morón

El árbitro del choque por la vuelta de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional apuntó contra varios jugadores por los graves incidentes.

El árbitro Pablo Echavarría presentó un contundente informe ante el Tribunal de Disciplina en el que detalla los graves incidentes que tuvieron lugar en el duelo entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, válido por la vuelta de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

El fuerte altercado se produjo al término del encuentro que selló el pase del ‘Aurinegro’ a la final de los Playoffs por el segundo ascenso a la Liga Profesional, instancia en la que enfrentará a Estudiantes de Rio Cuarto.

Allí, el juez principal apuntó contra varios jugadores al informar que «el jugador N°17 del Club Morón, Sr. Gastón González, intenta agredir al jugador N°2 de Deportivo Madryn Facundo Giacopuzzi». Además, observó que Germán Rivero (Madryn) «arroja un golpe de puño desde atrás a un rival».

Acto seguido, Echavarría señaló a dicha acción como la que generó que «jugadores de Morón salgan a perseguirlo, arrojándole varios golpes de puño». Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas producto de las imágenes, los futbolistas fueron Franco Lorenzón, Elías Contreras y Emilio Lazza.KAOYEDPrNQj9DcbZwjwgGQ

Más adelante, el encargado de impartir justicia describió la bataola entre miembros del plantel del ‘Gallito’ y las fuerzas de seguridad que contó con golpes y gas pimienta. «la violencia se intensificó cuando jugadores y cuerpo técnico de Morón se abalanzaron contra la policía, generando empujones, patadas e insultos, lo que provocó la represión con gas pimienta», aseveró en el descargo.

Si bien ambos equipos protagonizaron el altercado, según el informe de Echavarría se espera que la sanción para Deportivo Morón sea mayor producto de que apuntó no solo contra futbolistas, sino también a miembros del staff técnico, mientras que, por parte de Deportivo Madryn, el único señalado fue Rivero.