Tras el fallo por Vialidad, ¿qué pasa con los bienes de Máximo y Florencia?

La familia Kirchner perderá unas 20 propiedades. Cómo sigue el proceso.

Tras la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, se abre un interrogante sobre el destino de los bienes que la ex mandataria le había cedido a sus hijos Máximo y Florencia en concepto de herencia.

El TOF 2, que tuvo a su cargo la causa Vialidad, dispuso que se decomisen los bienes de la ex mandataria y de otros condenados en la causa, lo que incluye 20 propiedades que perderá la familia Kirchner.

Se trata de un inmueble que está registrado a nombre de la ex mandataria y 19 propiedades que fueron heredadas, en partes iguales, por Máximo y Florencia Kirchner.KAOYEDPrNQj9DcbZwjwgGQ

Ahora, la Corte Suprema será la encargada de administrar y subastar el decomiso de los bienes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.