El Gobierno provincial avanza con la construcción del nuevo Hospital de Epuyén

La infraestructura es clave para fortalecer el sistema de salud de la localidad y una amplia zona de la cordillera.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, continúa con el avance de la obra del nuevo Hospital Rural de Epuyén, una infraestructura clave para fortalecer el sistema de salud de la localidad y ampliar la capacidad de atención sanitaria de una amplia zona de la cordillera.

En ese marco, el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, destacó la importancia del proyecto para la comunidad y sostuvo que “esta obra representa una mejora concreta en el acceso a la salud para los vecinos de Epuyén. Estamos hablando de una infraestructura pensada para ampliar la capacidad de atención y acompañar el crecimiento de la demanda sanitaria de la localidad”.

Características y disposición

El nuevo edificio, ubicado en la esquina de las calles Los Halcones y El Choique, se desarrolla íntegramente en planta baja y fue diseñado con una distribución funcional que permitirá mejorar la atención y la circulación dentro del establecimiento. El proyecto contempla ingresos peatonales diferenciados y un acceso exclusivo para ambulancias y servicios generales sobre calle Monito del Monte.

La infraestructura incluirá sectores de administración, recepción e internación, además de espacios destinados a vacunación, enfermería y consultorios externos. También contará con servicios de Pediatría, Odontología, Clínica Médica, Tocoginecología, Rehabilitación, Laboratorio, Farmacia, Rayos X, Guardia, Shock Room y áreas de Procedimientos y Aislamiento.

Avance de obra

En cuanto al avance de obra, el sector de servicios externos, integrado por depósito, taller, dormitorio de chofer, cocheras para ambulancias, morgue y sala de máquinas, presenta un importante nivel de ejecución, con los muros interiores y exteriores finalizados y la cubierta de techos ya concluida.

A su vez, en el ala donde funcionarán Guardia, Shock Room, Enfermería, Rayos X, Laboratorio y Consultorios, ya se completó la mampostería interior y exterior, mientras que la estructura de hormigón armado se encuentra finalizada hasta el nivel de encadenados superiores. Actualmente, allí se avanza con la ejecución de la cubierta.

Por otra parte, el sector destinado a habitaciones de aislamiento atraviesa la etapa de excavaciones para fundaciones, dando continuidad al desarrollo integral del proyecto.

Desde la cartera provincial se indicó que una de las prioridades es completar la cubierta del ala principal antes de la llegada del invierno, lo que permitirá continuar con las instalaciones y los trabajos interiores sin interrumpir el ritmo de ejecución.

En ese marco, Tórtola remarcó el compromiso del Gobierno Provincial con la reactivación de obras estratégicas para las comunidades. “Estamos convencidos de que la obra pública tiene que volver a ponerse en marcha donde más se necesita. Este hospital es una infraestructura fundamental para Epuyén y estamos trabajando para avanzar de manera sostenida, priorizando etapas clave y no frenar durante el invierno”, señaló.