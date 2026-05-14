El Bolsón fue distinguido a nivel nacional por su planificación urbana y desarrollo sostenible

El Bolsón recibió el Premio “Ciudades Planificadas” por su desarrollo urbano y planificación.



Durante el Encuentro de Intendentes realizado en la ciudad de Rosario, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, celebró la obtención del Premio RIL – Banco Hipotecario “Ciudades Planificadas”, una distinción nacional que reconoce a los municipios con políticas destacadas en planificación urbana y gestión del territorio.

El reconocimiento fue recibido en el marco de un evento que reunió a jefes comunales de todo el país, donde se abordaron experiencias de gestión, desarrollo urbano y desafíos de las ciudades en crecimiento. En ese contexto, El Bolsón fue destacado por su modelo de planificación y las obras impulsadas en los últimos años.

“Un orgullo enorme para El Bolsón”, expresó Pogliano al referirse al premio, y remarcó que este tipo de distinciones “reflejan una gestión seria, con planificación, visión de futuro y obras que transforman la vida de nuestros vecinos”.

El jefe comunal también señaló que se trata de un hecho histórico para la localidad, que vuelve a ser reconocida a nivel nacional, recordando que anteriormente ya había ocurrido con la puesta en valor de la emblemática Plaza Pagano, uno de los espacios más representativos de la ciudad.

Finalmente, Pogliano sostuvo que este reconocimiento reafirma el rumbo de su gestión, basada en la planificación estratégica y el desarrollo urbano sostenible, consolidando a El Bolsón como una ciudad que continúa creciendo con una mirada de largo plazo.