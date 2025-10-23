El saludo de Cristina Kirchner a Estela de Carlotto por sus 95 años

La expresidenta reveló que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo la visitó ayer en su casa. “Es una de esas personas imprescindibles”, aseguró.



La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este miércoles un emotivo mensaje en sus redes sociales para saludar a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien hoy cumple 95 años.

Según supo Noticias Argentinas, la exmandataria acompañó el saludo con una foto reciente de ambas y reveló que Carlotto la visitó el día de ayer. «Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme», contó CFK.

En su posteo, Cristina Kirchner destacó la fortaleza de la histórica referente de los derechos humanos: «La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora».

Finalmente, la expresidenta calificó a Carlotto como «una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país» y cerró su mensaje con un afectuoso saludo: «Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto».

NA