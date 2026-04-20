Ocaña: “El fraude no puede ser la justificación para ajustarle a los jubilados”

La legisladora porteña habló sobre el presente del PAMI.

La ex ministra de salud Kirchnerista, Graciela Ocaña habló con Radio Rivadavia sobre la crisis que atraviesa el PAMI, la obra social de los jubilados.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Ocaña ofreció una mirada ambivalente ya que si bien reconoció que hay mucho fraude en las prestaciones, esa realidad no puede afectar el servicio de todos los afiliados.

“El fraude no puede ser la justificación para ajustarle a los jubilados”, dijo concretamente la legisladora porteña. Al tiempo que aseguró que hoy en día el Estado cuenta con los medios suficientes para ejecutar auditorías y controles que minimicen los fraudes. “Dos años y medio deberían haber sido suficientes para que el Gobierno tenga las cosas bajo control”.

La ex integrante de Cambiemos crítico a la administración Milei por los problemas que atraviesa la obra social, que sufrió los efectos de la “motosierra” al igual que otras dependencias estatales.

“Los Fernández (en referencia a Alberto y Cristina) utilizaron los fondos del PAMI para hacer política”, disparó la “hormiguita”. Y también tuvo palabras negativas para la actual gestión: «Caputo se sentó sobre la caja del PAMI para dibujar su superávit». y añadió que “la crisis del Pami es consecuencia del plan económico del Gobierno”.

“Hay que pagar per cápita pero a valores reales de lo que es una prestación médica, sino se va a resentir la atención, porque muchos médicos van a dejar de atender o van a hacerse los que atienden”, comentó Ocaña respecto a lo que cobran los médicos del PAMI.

“Lugones conoce muy bien el sistema de Salud porque durante años fue prestador y manejó prepagas, pero tiene una mirada muy sesgada del sector privado”, dijo respecto del actual ministro de Salud Mario Lugones.

También le dedicó unas palabras al gremialista Hugo Moyano: «tiene patrimonio negativo y así y todo pasó mil millones de pesos por mes a cuentas que son de la mujer de Moyano», señaló sobre la obra social del jefe de los Camioneros.

No todos los conceptos de Ocaña fueron negativos: «hay cosas que se han hecho bien en la Superintendencia de Salud pero tenemos que discutir un sistema de salud sustentable», concluyó. Fuente:Agencia NA