Blanca Hernández y Fabián Barría asumieron la jefatura del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cholila

Tras la visita de autoridades provinciales y regionales, el cuerpo activo del cuartel definió su nueva conducción, ratificada por resolución de la Comisión Directiva.



El pasado martes 21 de octubre, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cholila recibió la visita del presidente de la Federación Provincial de Bomberos Voluntarios del Chubut, Rubén Oliva, junto al Oficial Ayudante Daniel Díaz del cuartel de Epuyén, Pablo Velázquez en representación de la Comisión Directiva de Trevelin, el Oficial Principal Benjamín Gramdis y el Subsecretario de Protección Ciudadana de Golondrinas, Rafael Cretton. Durante la jornada se llevaron a cabo reuniones con los integrantes de la Comisión Directiva y con miembros del Cuerpo Activo Jerarquizado, en las que se dialogó sobre el funcionamiento institucional y la organización interna del cuartel. Como resultado de esos encuentros, se acordó que la nueva conducción del cuerpo activo quedará conformada por la Cabo Blanca Hernández como Primera Jefa y el Sargento Fabián Barría como Segundo Jefe, designaciones que fueron oficializadas mediante las Resoluciones N° 11/25 y N° 12/25 emitidas por la Comisión Directiva. Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cholila expresaron su agradecimiento por la presencia y el acompañamiento de las autoridades visitantes, destacando el compromiso y el trabajo conjunto que fortalecen el sistema bomberil en la región. Asimismo, hicieron llegar un reconocimiento especial al Cabo Primero Martín Carrasco, por su dedicación y entrega durante el tiempo en que estuvo al frente de la jefatura.