Escándalo en Bomberos de El Bolsón

El ex jefe de Bomberos, Jano Namor, denuncia irregularidades en el manejo de $700 millones tras el incendio del verano pasado. Acusa sobreprecios, falta de transparencia y reparto desigual de fondos.

Jano Namor, exjefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, repasó el giro que vivió la institución tras el incendio del último verano, cuando se recaudaron unos $700 millones, incluidos $120 millones aportados por el gobierno de Río Negro, para reforzar el equipamiento y la respuesta ante emergencias.

En una entrevista, Namor rompió el silencio y lanzó acusaciones directas contra la comisión directiva, cuestionando compras, reparto de fondos y la falta de balances.

“Hablo en representación de mis 47 compañeros que, por reglamento, no pueden decir lo que sienten. Hay muchas cosas que no están claras”, afirmó.

Vehículos sin frenos y compras millonarias en duda

Namor aseguró que el Móvil 8, unidad de rescate, “no tiene freno, ni dirección, ni cubiertas” y que pese a reiterados pedidos, no se renovó. En cambio –denunció– la comisión habría comprado 10 kits forestales por $76 millones sin el pedido del cuerpo activo, mientras se pagaban sobreprecios por vehículos usados.

Uno de los casos que detalló involucra un camión autobomba Mercedes 710, ofrecido por $85,9 millones, que según Namor en el cuartel de origen costaba $55 millones con pago al contado, más la entrega de un camión viejo de El Bolsón. “Estamos pagando $25,9 millones de más y encima regalando patrimonio del cuartel”, disparó.