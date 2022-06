Esquel | Peláez consideró que los ediles del oficialismo “intentan resolver una situación de espaldas a la comunidad”

Los concejales de los bloques oposición volvieron a reiterar que se continúe con el trabajo de la comisión investigadora en torno al pago millonario del municipio del alquiler de un edificio de nunca utilizó, llamándose a una sesión especial para escuchar la declaración del intendente Ongarato y el exsecretario de Hacienda y actual diputado nacional Matías Taccetta.

Cabe recordar que el presidente de la comisión investigadora, el concejal Gerardo Fillippini, había dado por finalizado el trabajo, informándolo al presidente del cuerpo legislativo, Diego Austin, al no lograrse en dos oportunidades el quórum necesario para tratar los descargos presentados por Ongarato y Taccetta.

En este sentido, el concejal del PJ, Matías Peláez consideró que los ediles del oficialismo «intentan resolver una situación de espaldas a la comunidad», insistiendo en que se debe llamar a una sesión especial.

Peláez cuestionó el accionar de la Comisión Investigadora integrada por el cuerpo legislativo en pleno y que se formó para investigar las responsabilidades en el alquiler del municipio de un edificio en la calle Darwin que nunca se utilizó.

El oficialismo había considerado semanas atrás dar por finalizado el trabajo de la comisión investigadora ante la ausencia en dos oportunidades de los ediles de los bloques minoritarios, quienes no se presentaron a dos reuniones convocadas, en donde se pretendía evaluar los descargos del intendente Ongarato, y el ex secretario de Hacienda, Matías Taccetta. En este sentido, afirmó Peláez que «las apreciaciones que se realizan en relación al posicionamiento de los bloques no oficialistas a los fines de resolver las impugnaciones son totalmente falsas. Lo único que intentan en el bloque de Juntos por el Cambio es resolver una situación de espaldas a la comunidad, a través de una reunión que no está estipulada en la Ley de Corporaciones Municipales, algo que en el oficialismo deberían conocer a la perfección», apuntó.

Insistió Peláez que este planteo de llamar a sesión especial y dar continuidad al trabajo de la comisión investigadora lo vienen realizando los cuatro ediles no oficialistas: «Tal como lo marca el artículo 116 inciso 2 de la Ley de Corporaciones Municipales se debe resolver esto convocando a sesión especial, cosa que nunca ocurrió».

Además, dijo que «en la reunión de la comisión investigadora que fue convocada fuera de la ley había quórum garantizado por los concejales del oficialismo. Deberán hacerse cargo y explicar a la comunidad por qué no se nos permitió que podamos tener respuesta a tantos interrogantes que surgen del expediente en cuestión».

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Diego Austin, dijo que se concluyó el trabajo de la Comisión Investigadora y que este es en función «de la nota presentada por el presidente de la Comisión, Gerardo Fillippini, y se dio por terminada la tarea de la Comisión», aclarando que la decisión se tomó «en conjunto con el asesor legal en base a que vencieron los plazos y no tuvieron el quórum suficiente de los bloques minoritarios para tratar los descargos correspondientes».