Esquel | Se sumó mucho más gente a las calles para marchar contra la mineria

La marcha de los días 4 no podía faltar en la ciudad cordillerana, en defensa del agua y el ambiente, pese a que un día antes se había desarrollado otra manifestación por las circunstancias públicamente conocidas, se desarrolló el jueves nuevamente y con mayor contundencia debido al contexto actual que se vive con la presión de querer tratar el proyecto de zonificación minera en la legislatura.

Previo a la marcha, en Plaza General San Martín los integrantes de la asamblea dieron lectura al documento mensual que a continuación compartimos:

Esta semana hemos presenciado una inauguración de las sesiones legislativas en la cual el gobernador Mariano Arcioni dejo en claro que su único plan de gobierno es la aprobación de su proyecto de zonificación. Y lo expuso tomando consignas que nos pertenecen, como “el agua es vida” o “la cordillera no se toca”, denostando la lucha que este pueblo batalla hace más de 18 años. Según expuso lo hace para “devolverle” la dignidad a quienes habitan la meseta, una dignidad que lejos de estar diezmada se fortalece día a día al resistir los constantes embates mineros y el abandono que desde hace años este gobierno provincial los somete.

Este gobierno provincial pretende la aprobación de un proyecto anticonstitucional, clandestino e ilegal con tratamiento express, dándole la espalda a toda una población que clama que no querer megaminería en la provincia. Pretende instalar la noción de la meseta como zona desértica, invisibilizando la cantidad de habitantes que desde el territorio se oponen al proyecto provincial; pretende hacernos creer que son capaces de realizar algún tipo de control: según este supuesto el gobierno más corrupto de esta provincia sería capaz de “controlar” la actividad más contaminante; pretende ignorar tratados con peso constitucional como el 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.

Representantes del pueblo de Chubut, no permitiremos que aprueben un proyecto que no tiene licencia social, no permitiremos su traición y exigimos la efectiva divulgación de la minuta y orden del día de todas las sesiones legislativas; la presencia física y constitución de cámara en la sala de sesiones por parte de los legisladores durante el corriente año legislativo 2021; el retiro inmediato del proyecto de zonificación 128/20 de la legislatura provincial y el tratamiento y aprobación sin modificaciones de nuestro proyecto de Iniciativa Popular.

Responsabilizamos al gobierno nacional y provincial de la integridad física de cada uno de los habitantes de esta provincia en lucha, no habrá paz social en la medida en que sus acciones la perturben.

No es No!!!

No pasarán!!!