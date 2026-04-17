La imagen de Milei continúa bajando

Bajó 13 puntos desde enero y queda detrás de tres opositores.

La imagen positiva del presidente Javier Milei continúa bajando en abril y cae al quinto puesto a nivel nacional, por debajo de opositores como Axel Kicillof, Myriam Bregman y Cristina Kirchner, e incluso de la oficialista Patricia Bullrich, según una encuesta conocida este jueves.

Así lo indica un sondeo de la consultora Opina Argentina, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, realizado entre el 30 de marzo y el 2 de abril último, con 1.007 casos relevados a nivel país y con un margen de error en más o en menos de un 3,03 por ciento.

Milei, que hasta principios de año se mostraba como el político de mejor imagen, cae hasta alcanzar una positiva de solo un 35%, contra un 63% negativa, una importante caída según la misma consultora ya que hasta diciembre pasado alcanzaba 48% de positiva y 52% de negativa.

El trabajo indica que al contrario de lo que venía ocurriendo en 2024 y 2025, ahora hay tres dirigentes opositores con mejor imagen que el Presidente, como Kicillof con un 44% de positiva, Bregman también con 44% y Cristina Kirchner con 39%, e incluso Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual senadora oficialista, con 39%

Por detrás del mandatario se ubican el ex presidente Mauricio Macri con una positiva de 34%; el ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa con 33; el ministro de Economía, Luis Caputo con 29; la vicepresidenta Victoria Villarruel con 27; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con solo 23%.

Opina Argentina afirma en el apartado de sus conclusiones que «durante abril, se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero”, y destaca que «Los indicadores del oficialismo no solo caen, sino que lo hacen a una velocidad muy pronunciada en los últimos dos meses».

La aprobación de los ciudadanos hacia Milei, que solo llega al 35%, disminuyó 6 puntos desde la última encuesta realizada un mes antes, y cayó 13 puntos desde enero, a partir de la difícil situación económica y los casos de presunta corrupción difundidos en lo que va del año.

En este marco, el sondeo indica que en abril también “implosiona” la imagen de Adorni, que disminuyó “16 puntos en el último mes» a partir de las denuncias por enriquecimiento ilícito, la compra de inmuebles no declarados y sus viajes a lugares de lujo en el exterior.

Intención de Voto

El trabajo también preguntó, pese a que falta más de un año para los comicios presidenciales de 2027, a quién votaría “si las elecciones fueran mañana”, dando a los encuestados opciones determinadas por espacios políticos y no por candidaturas

En primer lugar, quedó posicionado «El peronismo de Cristina, Kicillof y Massa» con un 32 %, superando por primera vez después de mucho tiempo a «La Libertad Avanza de Javier Milei», que logra un 31%, lo que en virtud del margen de error significa un “empate técnico”.

En enero pasado, Milei y su espacio político ganaban por 9 puntos (44% a 35%); en febrero, por 8 (41% a 33%); y en marzo, por 7 (39% 32%), marcando un derrotero marcadamente descendente que en abril llega finalmente a caer por debajo de la principal fuerza de la oposición.

Para Opina Argentina, una de las sorpresas de la encuesta es que por primera vez aparece en tercer lugar el «Frente de Izquierda de Bregman», con un 9%.

Entre el resto de las opciones resultó en cuarto lugar «Una opción de centro de (Maximiliano) Pullaro y (Juan) Schiaretti» con 5%, la opción «otro» con 11%, «no sabe» con 7% y finalmente «Blanco/no iría a votar» 5%.

Fuete: Agencia NA