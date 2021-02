Fabiana Cantilo habló sobre sus adicciones

La actriz habló de su experiencia con las drogas y como lo superó.´

Fabiana Cantilo dio una entrevista en Seres Libres, el programa conducido por Gastón Pauls. La cantante se animó a hablar de todo, incluso de sus adicciones y cómo esto cambió su vida de una manera drástica.

«Empecé tomando con Charly. No me hacía nada, y yo decía: ‘¿Por qué hablan tanto todos?’», empezó diciendo la artista y continuó «El bajón es arrepentimiento, culpa, pero a niveles de no querer vivir. Yo no me quería suicidar porque no creo en el suicidio porque se ve que en otra vida fui monje. El suicidio no sirve… Es como querer matarme pero no poder matarme. Es como haber matado una persona y no saber dónde esconder el cadáver, es ser una mierda de persona y no poder arreglarlo», agregó.

En este marco, reflexionó sobre las personas adictas: «Somos gente muy sensible, muy inteligente y que en general han sido abusados, todos, yo incluida… No voy a explicar el detalle, pero en general fueron abusados».

«La cocaína es el demonio, la muerte, lo que no. Todo lo que te da, después te lo saca. La recuperación es volver a ser la que estaba destinada a ser, me desvié como 40 años porque la oscuridad está», concluyó sin dudarlo