Fútbol Argentino | Así se mueve el mercado de Boca

En el Xeneize no se anuncian refuerzos top, pero sí hay jugadores que vuelven, otros que se irían y algunos casos especiales.

Será un mercado de pases atípico, extraño, con los equipos en competencia, con operaciones que se pueden dar hasta en las primeras seis fechas (porque todo cierra recién el 5/7), con el 30 de junio en el medio, que es el día en el que finalizan varios contratos… Y para Boca, ese contexto, no es la excepción, más allá de que Battaglia tiene una gran tranquilidad: la base de su equipo titular, en principio, no corre riesgos. No hay salidas a la vista, aunque sí es cierto que hay un par de casos por resolver: Salvio y Villa. Después, el movimiento será más bien entre los jugadores-satélites.

Lo de Toto no es menor, ya que es uno de los que viene jugando de titular. Y si bien ahí tiene reemplazantes, uno de ellos es justamente Villa, quien atraviesa una delicada causa por violencia de género y habrá que ver cómo se resuelve su situación judicial. En cambio, lo de Salvio pasa por su finalización de contrato en este 30 de junio y las promesas aún no concretadas de una renovación. Si la oferta no llegó a esta altura, hay señales para la desesperanza, por lo cual en principio el extremo tiene por delante sus últimos partidos.

De no llegar a un acuerdo, ¿jugará Toto la ida de los octavos de la Copa, prevista para el 28/6, a dos días de finalizar su vínculo? ¿Se arriesgará en estos partidos de la Liga con el peligro latente de alguna lesión justo a menos de un mes de quedar libre? ¿El Consejo empezará a apartarlo como hizo con Pavón? Kichán es otro caso: no fue usado y después del 30 de junio se sumará al Atlético Mineiro.

Los que se irían​

Luego, hay otros jugadores que hoy no tienen lugar y que están cerca de partir. Uno es Gastón Ávila, quien la rompió en los festejos de la Copa de la Liga con su carisma y buena onda, pero que jugó muy poco en este tiempo. Su último partido fue el 7 de mayo, en la última fecha de la Liga: 19 minutos ante Tigre. Y en total lleva apenas 11 partidos en el club. La cuestión es que en el medio volvió al Canalla a préstamo por un año y ahora el club rosarino pretende repatriarlo. Hasta tendría todo listo. Un caso raro.

El otro que también buscará otro destino es Marcelo Weigandt, quien no sólo perdió el puesto con Luis Advíncula, hoy titular indiscutido, sino que también corre desde atrás como plan B: cuando no estuvo el peruano, Battaglia eligió a Figal. Por eso, el Chelo, que es pretendido por Gimnasia, quiere ir a “un club para jugar”. Ah, lateral derecho quedará libre: es Eros Mancuso, ex capitán de la Reserva, que no arregló su renovación.

Los que vuelven

Después, hay dos jugadores que pegarán la vuelta: uno es Jan Hurtado, quien regresa de Bragantino de Brasil. Encima, Boca con el venezolano llegaría al límite en el cupo de extranjeros (tiene a Zambrano, Advíncula, Campuzano, Villa y Romero, porque Fabra está nacionalizado). Por lo cual, si necesitara sumar alguno, ya no podría. En tanto, otro que retorna es Gonzalo Maroni, tras su paso por el Atlas. Ambos, en principio, serían negociados.

El caso Almendra​

¿Y Almendra? Es otro caso a atender. Agustín no es tenido en cuenta y es pretendido por varios clubes: Estudiantes, Racing, Colón y Talleres. Sin embargo, para irse a préstamo debería renovar contrato, por lo que sólo saldría por una venta.

Hoy, sin caras nuevas

¿Y de refuerzos no se habla? Por ahora, no. El pedido de Battaglia fue conservar la base del plantel, por lo que si nadie se va, ningún entraría, salvo alguna oportunidad. Todo el gasto se hizo enero. ¿Y si se marcha Toto? Pues quizás ahí sí se abra alguna ventana.