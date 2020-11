Internaron a Diego Maradona en La Plata

El DT de Gimnasia fue ingresado en una clínica de la capital provincial por problemas para conciliar el sueño.

Diego Maradona fue internado este lunes en el Instituto Médico de La Plata con el objeto de someterse a una serie de análisis clínicos a raíz de sus problemas para conciliar el sueño.

El DT «pasará allí la noche», a partir de una decisión «consensuada con su entorno personal», según le indicaron fuentes vinculadas a la dirigencia de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El objetivo de la internación es ajustarle la medicación y allegados al Diez aseguraron que lo que ocurrió no fue una urgencia.

De esta forma, se descarta que la internación tenga alguna relación con un posible contagio de coronavirus.

Maradona estuvo el pasado viernes, el día de su cumpleaños 60, en el estadio «Juan Carlos Zerrillo», en la victoria de Gimnasia sobre Patronato por 3 a 0, en el arranque de la Copa de la Liga Profesional, pero no se quedó a presenciar el cotejo.

Con visibles molestias para caminar, Maradona fue homenajeado por la AFA, por el presidente Claudio Tapia, y la Liga Profesional, en presencia de Marcelo Tinelli, por su cumpleaños.

Allegados a Maradona dejaron entrever que la internación para hacerle chequeos estaba prevista incluso antes del cotejo ante Patronato.

La semana pasada Maradona estuvo aislado de todos sus allegados, luego de que un integrante del equipo que lo rodea (un custodio) había sido un caso sospechoso de coronavirus, aunque el hisopado que le realizaron dio negativo.

Incluso, se habla de un estado anímico que no sería el mejor, por la imposibilidad de poder salir demasiado, por ser factor de riesgo de coronavirus, y el hecho que tras operarse de las rodillas, la rehabilitación que llevó adelante no dio los resultados que el propio ex jugador esperaba.

En el período de cuarentena, recluido en su casa de un country cercano a La Plata, Maradona se sometió a una dieta y logró bajar 12 kilos, además de poder moverse pateando una pelota.

Sin embargo, el estado anímico del «Diez» no era el mejor e incluso los niveles de ansiedad se elevaron y muchas veces el propio Maradona mezcló la medicación suministrada con alcohol.

Gianinna, una de las hijas de Diego, tras ver las imágenes de su padre el pasado viernes en el estadio de Gimnasia, escribió en Twitter: «Me parte el alma verlo así».