La China Suárez habló sobre el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

La actriz brindó una entrevista a Alejandro Fantino, en la que relató cómo se vio afectada por el escándalo con el delantero del PSG.

Luego del adelanto de la entrevista entre Wanda Nara y Susana Giménez, que podrá verse completa el 30 de noviembre en Paramount+, la China Suárez rompió el silencio con Alejandro Fantino.

En el reportaje disponible en Star+, la actriz indicó que «siempre se va a hablar» de ella por la libertad con la lleva adelante su vida.

«Siempre se va a hablar. Ya lo tengo aceptado, pero no es ‘el precio de la fama’, porque siempre odié esa frase. Es el precio de la libertad con la que vivo yo, desde que soy muy chica», sostuvo.

Y detalló: «Hay gente a la que le da más miedo ‘el qué dirán’. A mí nunca me importó, ni en el colegio, en el trabajo. Tiene que ver con tener los pies sobre la tierra y decir: ‘¿Qué me está pasando? ¿Estoy en el medio de un terremoto? Sí. ¿Mis hijos tienen salud? Sí. ¿Mis amigos me quieren? Sí’. Trato de ver todo como si fuera desde arriba, como si saliera de mi cuerpo para ver todo lo que está pasando afuera y decir: ‘Lo más importante, que es la salud, lo tenemos. El resto se puede arreglar’”.

Sin embargo, la China Suárez reveló que realiza una autocrítica sobre sus actos para pensar qué cosas podría cambiar.

«Obviamente, tengo autocrítica y pienso y a la noche: ‘¿Qué podría cambiar?’ o me escucho hablar y digo: ‘Sueno muy soberbia, yo no soy así’, pero pienso que es un método de defensa. Tengo momentos. A veces lo llevo mejor, y hay momentos en los que sufro más», reflexionó.

Sobre las críticas y versiones sobre supuestos romances, indicó que está informada, pero aclaró que «nunca sentí que tenía que dar explicaciones».

«El día que mis hijos me pregunten qué es lo que quieren saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos. Ni a un novio me banco que me venga a pedir explicaciones. ‘¿Donde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban?’. No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida.

Finalmente, se refirió a la cultura de la cancelación en redes sociales: «Cancelan a todo el mundo. La pasé mal, pero no tan mal como pensaron. Había gente que me escribía dándome el pésame. (…) Ya no me lo tomo personal, antes sí. Ahora no», sentenció.