La inédita salida de Leticia Siciliani que cedió su lugar en MasterChef Celebrity

El jurado dejó en manos de la actriz la decisión de seguir o no en el certamen. Siciliani tuvo un gesto inédito y dejó que Analía Franchín se quedara.



En una gala inédita, el jurado dejó en manos de Leticia Siciliani la decisión de seguir en Masterchef Celebrity. Fue durante la gala de eliminación donde estaba la actriz y Analía Franchín.

La prueba consistía en preparar una cena para cinco amigos, más su plato, que debía ser digno de un excelente anfitrión. Sin embargo a mitad de los preparativos, los jurados agregaron un «invitado sorpresa».

La hermana de Griselda Siciliani no logró el objetivo y se frustró. Tras ir al mercado sin saber qué cocinar, finalmente decidió hacer un ojo de bife a la plancha con chips de banana y ensalada fresca de espinaca y radicchio.

Pero su “invitado sorpresa”, que en el caso de la actriz era una persona vegetariana que se sumaba a la supuesta cena. De esta forma, debió idear otro plato, que decidió que fuera choclo con salsa de palta, con chips de remolacha, chips de banana y radicchio.

Sus dos preparaciones no solamente no convencieron al jurado, sino que incluso la catalogaron como “los 70 minutos más malgastados desde que empezó la competencia”. Damian Betular fue muy duro en su devolución: “De una falta de creatividad, de sabor, de todo, pero lo más importante que se trasmite en el sabor es la falta de ganas”. Siciliani, por su parte, admitió: “La verdad que sí, no se me cayó una idea”. Donato de Santis, por su parte, añadió: “¿Esto sabes dónde te lleva?”. Por último, Germán Martitegui le expresó: “Es lo peor de Leticia”.

Fue entonces que el jurado le dio la posibilidad de dejar el certamen si eso era lo que quería y, finalmente, así lo hizo.