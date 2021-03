La Tota Santillán habló sobre su internación en un psiquiátrico: “Me quise tirar del tercer piso”

El conductor y empresario recordó un de los episodios más duros de su vida en una entrevista televisiva.

El empresario, la Tota Santillán, en el 2017 discutió con la policía, rompió el espejo de un patrullero y fue reprimido por los efectivos que lo derivaron más tarde a una clínica psiquiátrica, todo fue producto de que sustrajo productos de un local de Vicente López.

El hecho de que no lo dejaron ver a sus hijas lo hizo caer en un espiral depresivo. “Con la muerte me encontré un montón de veces, muchas veces. Cuando me decís que me agarró la primera vez, fue en la clínica, en donde yo pensaba que no tenía que estar. Tenía dos fisuras en las costillas donde me habían agarrado la policía”, relató respecto del estado físico y emocional en el que llegó al lugar.

“Según una enfermera, yo me quería tirar del tercer piso si no veía a mis hijas. Entonces para todo tenés un tiempo. Tenés un tiempo para esperar, que es difícil esperar ¿eh? Porque cuando pasan cinco años no podés ver y pensar que fue la primera vez que sucedió esto y no”, le aseguró La Tota a Tomás Dente.

“Vos decís ‘Che, voy a dejar la medicación porque estoy bien’ y no sos vos el que dice eso. La gente que te va a ver te dice ‘No, dejala que vas a estar bien’ y es mentira. Cuando te agarra un brote psicótico como he tenido yo, tenés que hacerle caso a los doctores. Es el ‘paso a paso’: le tenés que hacer caso a tus hijos, y entonces cuando vos decís ‘Leandro es jodida, Daniela es jodida’ es porque ellos te están cuidando”, concluyó.