Las dos cosas en las que Bill Gates nunca gasta dinero

A pesar de que Bill Gates se mantiene como uno de los hombres más ricos en el mundo, y tiene bastantes lujos, hay dos cosas en las que no gasta y que son bastante importantes para otros hombres.



Uno de los gastos más impresionantes que hemos visto de Bill Gates es la mansión que posee en Lake Washington, y que tiene de valor unos 147.5 millones de dólares. La propiedad tiene un terreno de 6 mil 100 metros cuadrados, y basta con verla de fuera para saber que es algo realmente excepcional. En ese hogar probablemente está su extensa colección de Porsches que, aunque no suele presumir, es otro de los lujos que tiene y en los que invirtió bastantes millones.

Bill Gates y sus no gastos

A pesar de que Gates también es conocido por su trabajo filantrópico, entregando gran parte de su fortuna a organizaciones a través de la Bill and Melinda Gates Foundation, el hombre no se aleja de los lujos. Sin embargo, el hombre no gasta en todo. Al parecer hay dos elementos en los que no tiene interés alguno en invertir demasiado.

La revelación la hizo hace unos cuántos años cuando realizó un Ask Me Anything de Reddit en el que un usuario le preguntó las cosas en las que el hombre se rehusaba a gastar demasiado dinero. A esto, Gates respondió: “No me gusta gastar mucho dinero en ropa o en joyas”. Y para nada nos sorprende esta respuesta.

En cuanto a las joyas, es algo bastante obvio. Bill Gates, a diferencia de algunos millonarios, nunca lo hemos visto con algo demasiado ostentoso ni con una pieza de joyería que salte a la vista. De hecho, ya hemos hablado de sus elecciones de relojes, los cuales son bastante económicos (es un amante de los Casio) así que parece que nunca ha invertido en un Rolex ni en una pieza de alta relojería. Sorprende, ya que el símbolo de estatus es muy importante para muchos.

De hecho, Bill Gates fue uno de los primeros hombres de Silicon Valley (junto con Steve Jobs) en implementar ese look de nuevo millonario: sin nada ostentoso, al menos en el cuerpo. Mark Zuckerberg y Jack Dorsey no tienen automóviles de lujo.

Por otra parte, en cuanto a la ropa, también es obvio que Gates no invierte demasiado. El hombre suele apostar por suéteres sencillos, camisas de vestir y atuendos que realmente no parecen salidos de tiendas de lujo. El hombre se va a lo sencillo y lo esencial cuando se trata de su imagen, no busca exagerar. Pero no es el único. Warren Buffet, otro multi millonario afirma que también es feliz con unos khakis y un suéter. Michael Bloomberg también ha dicho algo similar al igual que Jeff Bezos y otros personajes, particularmente de Silicon Valley piensan lo mismo. No hay necesidad de trajes de alto nivel ni de prendas de tiendas de lujo. Sólo se necesita lo esencial para trabajar y hacer negocios. Sin embargo, Gates sí gasta en esos elementos cuando se trata de hacerle regalos a su esposa Melinda. “Sí le compro cosas buenas a mi esposa”.

Un tema interesante es cómo algunos perciben estas elecciones básicas de Bill Gates. Al irse con un atuendo básico de camisa abotonada con jeans y un cinturón sencillo, el hombre adopta un look bastante común y tradicional que hace que se vea cercano, no como un empresario que utiliza joyas. Podemos pensar que el atuendo de Gates tiene que ver con su visión de liderazgo. Al verse sencillo, nos podemos relacionar con él, además de que establece una visión diferente del éxito. Uno que no se refleja a través de la ropa sino de otras cosas, como su mansión o su colección de Porsches.

No lo culpamos. Algunos hombres prefieren el brillo, otros el éxito sutil. ¿Tu por cuál apuestas?