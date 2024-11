Meiszner destacó la importancia del Censo para tomar decisiones políticas

El ministro de Economía, Andrés Meiszner, reveló irregularidades en el sector público y anunció medidas para mejorar la administración y apoyar a los trabajadores activos



El ministro de Economía de Chubut, Andrés Meiszner, subrayó la relevancia del censo como herramienta esencial para la toma de decisiones políticas en la provincia.

Meiszner resaltó que los datos obtenidos del censo, que revelaron situaciones preocupantes como casi 6.500 personas en condiciones de jubilarse y más de 4.900 adscripciones irregulares, permitirán iniciar procesos de reorganización administrativa en el Estado provincial.

Meiszner también mencionó que las direcciones de personal de los ministerios reportaron situaciones irregulares de empleados que no se censaron o cuya situación no está clara, lo que obligó al Gobierno provincial a tomar medidas urgentes. «Es fundamental defender a los trabajadores que realmente están trabajando, no a aquellos que no lo hacen», afirmó el ministro, quien destacó la colaboración de los gremios en el proceso de revisión.