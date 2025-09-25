Nuevos cambios en la conducción de Seros

Se formalizó la puesta en funciones del flamante gerente general de la obra social, quien se suma al cambio que días atrás se produjo en el cargo del vocal por el Poder Ejecutivo.

En el Instituto de Seguridad Social y Seguros se concretaron nuevos cambios en relación a la conducción de la obra social provincial, presidida por Pablo Juan Macadam.

Días atrás asumió como Vocal Titular por el Poder Ejecutivo el abogado Miguel Roldán, quien ya venía cumpliendo funciones en el Instituto desde hace más de una década en el área de asesoría legal.

La flamante incorporación de esta semana corresponde al Lic. Martín Sterner en el cago de Gerente General.