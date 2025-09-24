Alejandro necesita un trasplante de corazón

Alejandro Espinosa vive en Rawson, tiene 55 años y su nombre integra la lista de emergencia nacional del INCUCAI.

Alejandro Espinosa, nacido en Trelew y residente de Rawson, lleva un mes internado en el hospital Favaloro esperando un trasplante de corazón. Su situación es delicada y está en lista de emergencia nacional del INCUCAI.

Alejandro tiene 55 años y la familia espera un milagro. En redes sociales pidieron que “entre todos ayudemos a que salga cuanto antes”.

Beatriz, su hermana, contó que Alejandro cuenta con una excelente cobertura médica de su obra social, pero de todas maneras la familia vende rifas y junta dinero para pagar la estadía y la movilidad durante su internación en Buenos Aires.

“Los médicos de la Fundación nos dijeron que Alejandro va a tener que estar cuatro meses en Buenos Aires después del trasplante”, dijo.

Alias: tony.rw (Espinosa Elida Beatriz).

Fuente: Jornada