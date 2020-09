Patricia Sosa y “El Mono” de Kapanga se suman a Masterchef Celebrities

A poco de confirmarse que no se hará Bailando por un Sueño, el reality gastronómico de Telefé conducido por Santiago Del Moro promete ser la gran reunión artística de este año, poniendo a las estrellas a mostrar un costado diferente.

Mientras los casos de Covid positivo se siguen disparando en la farándula, Telefé continúa adelante con la incorporación de figuras para lo que será el lanzamiento de Masterchef Celebrity.

Ya son diez los famosos que están anotados y los últimos que pusieron la firma son dos cantantes: Patricia Sosa y Martin Alejandro «El Mono» Fabio, lider de la banda Kapanga, uno de los grupos con más recorrido en la escena del rock nacional, creadora de varios hits que se cantan en los estadios de fútbol.

Su líder y creador, El Mono, quien supo ser pareja de Andrea Rincón, confiesa ser muy desordenado en la cocina. En el escenario mostró más de una vez su irreverencia y locura artística.

El Turco García, Analía Franchín, Roberto Moldavsky, Fede Bal, El Polaco, Iliana Calabró y Claudia Villafañe, Boy Olmi, son los famosos que ya están anotados en la nómina de partida, mientras que Santiago del Moro será el flamante conductor.

Lo que no fue una buena noticia fue la salida de Christophe quien en todas las ediciones fue el «jurado malo» y que más polémica generaba.

«No llegamos a un acuerdo pero no me refiero a lo económico porque eso estaba resuleto. El tema fue que hubo otras cosas que no vienen al caso y trabaron todo. No voy a estar pero no es la muerte de nadie», explicó. En su lugar estará un compañero suyo en Bake Off, Damián Betular, quien hará su debut en el ciclo.

Con respecto a Patricia Sosa, quien viene de una fuerte polémica al reclamarle a Valeria Lych que haya superpuesto su fecha de concierto en streaming junto con la suya, apareció hace poco en Cantando por un Sueño y mantuvo en alto su perfil mediático estos días. Lo que no se sabía era que le gustaba cocinar así que será toda una experiencia verla en acción entre ollas y utensilios de cocina.

Sin dudas en un año donde otros realitys como Bailando por un Sueño no pudieron ver la luz, que un show sume tantas figuras promete ser un golazo.