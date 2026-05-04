Riesgo en rutas de Epuyén: advierten por lluvias y posibles deslaves

Desde Bomberos de Epuyén alertan riesgo de deslaves, caídas de rocas y árboles en rutas afectadas por incendios.



Ante el pronóstico de varios días de lluvias en la región cordillerana, el cuartel de Bomberos Voluntarios Epuyén emitió un aviso preventivo y solicitó a automovilistas extremar las medidas de precaución al circular por rutas afectadas por los incendios registrados durante el verano pasado.

Desde la institución advirtieron que, en condiciones de lluvia, se incrementa significativamente el riesgo de deslaves, caída de árboles y desprendimiento de rocas, especialmente en zonas de ladera y banquinas. Por este motivo, pidieron reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras riesgosas.

Entre los sectores más comprometidos mencionaron la Ruta Nacional 40 desde el cruce con la Ruta Provincial 70 (El Coihue) hasta Aldea San Francisco, el empalme entre ambas rutas hacia la Subestación del Coihue y la bajada de El Balcón, ex Ruta Nacional 258.

Finalmente, recordaron que ante cualquier emergencia se encuentra disponible la línea 100 y el contacto de WhatsApp 2945 350070, reiterando el pedido de responsabilidad al conducir para resguardar la seguridad de toda la comunidad.