Rocío Oliva dijo que Diego Maradona la amenazaba: “Me decía que si nos separábamos me metía presa”

Se refirió a los momentos más polémicos de su relación con su ex. Además relató cómo fue el encuentro del diez con su hijo Junior.

Rocío Oliva estuvo por primera vez en el piso de Intrusos y habló de todo lo que pasó estando en pareja con Diego Maradona. La periodista afirmó que Maradona ya es parte de su pasado, que cuando se separó él «entendió todo» y señaló al técnico como un tipo de buen corazón.

Una de sus declaraciones más fuertes tuvo que ver con un famoso y escandaloso video en el que Diego la agrede. «Nunca ejerció violencia; en ese momento me sacó el teléfono y quedó ahí, no es que me pegó un cachetazo», comentó.

A su vez, no tuvo pelos en la lengua al confesar que el diez la amenazaba con meterla presa si lo dejaba: «Él me decía ‘si no estás conmigo algo te va a pasar’. Esa vez era ‘si nos separamos yo te meto presa’. Cuando charlamos me pidió perdón arrodillado». Cuando le preguntaron por qué perdonó después de que le dijera todo eso, Oliva explicó: «Tenía 20 años y pensaba que las cosas eran diferentes».

Respecto a la unión de Diego con su hijo Junior, Rocío se apuntó como la celestina del encuentro y relató cómo fue ese día en el que que padre e hijo se vieron cara a cara por primera vez: «Junior le escribía todas las noches pero él nunca les respondía. Hasta que un día lo veo en Intrusos y le comento a Diego: ‘él tiene frases tuyas, usa frases tuyas». Cuando convenció a Maradona de llamar a su hijo más grande fueron a buscar a Junior a su casa y lo llevaron a la de ellos. Ese día Diego le habló «de hijo» y el joven lo abrazó a pura lágrima.