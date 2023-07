Se hizo oficial la ley Anti Dibu Martínez para los penales

Se busca poner un límite contundente al estilo Dibu Martínez, gran maestro de los duelos psicológicos.

Ya es oficial. La IFAB, que en inglés significa International Football Association Board, dispuso varias modificaciones en el reglamento oficial del fútbol y hay una en particular que tiene mucha relación con la Selección argentina. La temporada 23/24 contará con la ley Anti Dibu Martínez, aunque naturalmente no se llama así. ¿De qué se trata? Los arqueros no podrán realizar ninguna distracción hacia el rival o moverse mientras esperan para atajar un penal.

«El guardameta defensor debe permanecer en la línea de meta, de cara al lanzador, entre los postes, sin tocar los postes, el travesaño ni la red de la portería, hasta que el balón haya sido pateado. El arquero no debe comportarse de forma que distraiga injustamente al pateador, retrasar la ejecución del tiro o tocar los postes, el travesaño o la portería». Así, con esas palabras exactas, se publicó la nueva ley. De esta forma, se terminó la posibilidad de moverse o hablarle al futbolista que va a ejecutar en la previa de la misma.

Lo que se buscó es poner un límite contundente al estilo Dibu Martínez, gran maestro de los duelos psicológicos, pero también de otros arqueros como Andrew Redmayne, el australiano saltarín, el neerlandés Andries Noppert o Kepa, el español del Chelsea. Para que quede claro, con esta nueva ley el arquero no puede ni siquiera tocar el travesaño antes de la ejecución. Ni tampoco moverse de lado a lado para desconcentrar al pateador, como hacían muchos.

En un apartado, la IFAB explica la regla de forma más simple: «Se hace la aclaración de que el portero no debe comportarse de manera que no muestre respeto por el juego y el oponente, es decir, distrayendo injustamente al pateador». Acá, el concepto es totalmente abstracto y amplio, ya que depende de cómo juzgue cada árbitro el hecho de «no mostrar respeto por el juego».

Por el momento, lo que está claro es que los árbitros estarán revisando de forma minuciosa el comportamiento de los arqueros en estas situaciones de penales y que aplicarán sanciones para quien no respete la nueva norma. Lo que tampoco está escrito es qué tipo de tarjeta o advertencia se aplica si alguno infringe el reglamento, por lo que quedará a criterio del juez de turno.