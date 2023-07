Jorman Campuzano llegó al país y arranca una nueva etapa en Boca

Su último partido fue hace un mes, en competencia europea.

Fue diez meses atrás cuando Jorman Campuzano pisó el mismo aeropuerto de Ezeiza para dejar el Mundo Boca y alejarse por un tiempo para tratar de superar unos problemas personales que atravesó con su familia. Fue al sector de partidas en ese momento. Sin saber si iba a volver alguna vez. Pero este martes, con un carrito lleno de valijas e ilusiones, y una enorme sonrisa, reapareció por la puerta de arribos para ponerse de nuevo la camiseta xeneize. Por pedido de Jorge Almirón.

«Buenos días, buenas noches, ¿qué hora es?», dijo algo desorientado después de tanto viaje. Y enseguida contó sus primeras sensaciones en esta vuelta luego de haber jugado 27 partidos en el Giresunspor: «Gracias a Dios fui a hacer un lindo trabajo en Turquía, que era sumar minutos, el profe Jorge me conoce, habló conmigo, me voy a encontrar con ellos ahora y tomarán la mejor decisión».

Campuzano es uno de los pedidos que hizo Almirón al Consejo de Fútbol para este mercado de pases, lo cual modificó la decisión de la conducción del fútbol del club de volver a cederlo. El DT lo conoce de su etapa al frente de Atlético Nacional en 2018, cuando Campu alcanzó su mejor rendimiento y llamó la atención de Boca, donde llegó a comienzos de 2019. Por eso confía en que puede recuperar a un jugador importante.

«Más que motivación extra que esté Jorge, es lo que hagas tu en cada partido y en cada entrenamiento, por más que conozcas al profe tienes que entregar el 100% de ti, y eso es lo que vengo a hacer. Hay jugadores en esa posición que lo hacen bien y los respeto mucho, como Varela, Equi (Fernández), Esteban (Rolón), entonces hay que hacer las cosas adentro de la cancha. Por más que yo conozca a Jorge trato de dar lo mejor de mí donde me toque», explicó a los periodistas en el aeropuerto de Ezeiza.

La salida de Campu se dio en septiembre de 2022 motivada por su bajón futbolístico y la necesidad de cambio de aire, después de 97 partidos y cinco títulos desde su llegada a principios de 2019. «No somos una máquina, no somos perfectos. Sé que pasaron cosas por mi cabeza que influyeron, no fue culpa de Boca. Yo nunca culpo al club, a los directivos ni a mis compañeros. Hubo algo que sí puedo decir que me afectó mucho, que fue la pérdida de mi hijo… Yo me hacía el fuerte en mi casa, pero cuando la veía a mi señora destruida yo le decía que se calmara, era vivir todos los días el mismo entorno», reveló por primera vez meses atrás.

El mejor momento del colombiano, que siempre contó con la banca a full de su compatriota Chicho Serna, fue a comienzos de 2020 con Miguel Ángel Russo como pieza clave del equipo que remontó y le sacó la Superliga a River en la última fecha. Hoy, de hecho, su objetivo es «ser el Campuzano de Russo». Mientras que para Boca y Almirón es la posibilidad de reforzar un puesto en el que casi siempre jugó Varela sin conformar por completo.

«Mi último partido fue hace un mes, fue una de las últimas competencias que terminó de las europeas por el terremoto, pero me trabajé, todos me conocen, el profe y mis compañeros, que siempre me trabajo en las vacaciones. Siempre se hablé con ellos (el Consejo), estuvieron muy pendientes de mí, desde el primer momento me fueron siguiendo, ahora hablé con ellos y acordé la llegada», aseguró antes de tener su primer entrenamiento y dejando en claro que llega en buenas condiciones físicas.

«Sueño con consolidarme, es el sueño de todo jugador ponerse esta camiseta, y Boca siempre está acostumbrado a pelear toda competencia, es lo que tenemos en la cabeza», completó, con la cabeza puesta en la Copa Libertadores.