Tacceta defiende la ordenanza y la regulación del tendido de fibra óptica

El intendente de Esquel, aclaró que el municipio cumple la ordenanza vigente de 2022 sobre la instalación de fibra óptica.

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, volvió a referirse al debate generado por el tendido de fibra óptica de la empresa Next y sostuvo que el municipio actúa conforme a la normativa vigente. “Tenemos una ordenanza clara desde 2022, que establece la regulación del tendido de fibra óptica sobre los postes de la cooperativa. Nosotros hacemos cumplir la ordenanza, no negociamos con ninguna empresa”, afirmó Taccetta.

El jefe comunal explicó que la medida busca evitar la “contaminación visual” que provocaría la instalación de múltiples cables por distintas firmas, y recordó que otras compañías como Canal 4 y Movistar ya fueron sancionadas por incumplir la normativa. “Se solicitó a Next frenar el tendido, más allá de la disposición del ENACOM que ellos mencionan, porque la ordenanza municipal tiene prioridad en el ámbito local y corresponde al Tribunal de Faltas dirimir”, señaló.

Taccetta agregó que la ordenanza no establece quién decide qué empresa puede instalar la fibra sobre los postes de la cooperativa y advirtió que cualquier intento de monopolio sobre la infraestructura podría generar problemas a largo plazo. “Es un trabajo que se tendría que haber hecho en conjunto antes de que se diera esta situación. La intención es que varias empresas puedan ofrecer servicios sobre la misma infraestructura sin perjudicar a los usuarios locales”, explicó.

El intendente también precisó que el municipio ya recibió cartas documento de Next y Canal 4, pero reiteró que su obligación es garantizar el cumplimiento de la ordenanza. Según Taccetta, el convenio firmado por Canal 4 con la cooperativa tiene antigüedad anterior a la normativa y no implica un privilegio exclusivo.

Con estas declaraciones, el municipio reafirma su posición de controlar el tendido de fibra óptica en la ciudad, garantizar la competencia entre prestadores y proteger la infraestructura local, mientras se aguarda la resolución del Tribunal de Faltas sobre las posibles sanciones.