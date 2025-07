Taccetta viaja a Buenos Aires

El intendente de Esquel buscará destrabar obras claves.



El intendente de la ciudad de Esquel, Matías Taccetta, habló sobre su próximo viaje a Buenos Aires.

Uno de los temas a tratar es el conflicto con Vialidad Nacional: «Voy a ver si puedo hablar con gente del Gobierno Nacional para ver cuál es la situación, cómo va a seguir esta decisión que se tomó de manera inconsulta».

En este punto, Taccetta ratificó su preocupación por otras instituciones que están atravesando por una difícil situación: «La preocupación no es solamente por Vialidad, lo hemos visto también con el INTA, con Radio Nacional, y así con un montón de delegaciones que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos que ponernos a disposición. La gestión tiene que estar a la orden del día con todos estos problemas, tienen que ser parte de la agenda de nuestro gobierno».

Y continuó: «Cuando el Estado Nacional no aparece y no cumple las funciones que tiene que cumplir, somos nosotros quienes abordamos todos esos gastos, sin tener los ingresos. Uno de los planteos del Gobernador es modificar la nueva coparticipación, que tengan mayores ingresos los municipios».

Respecto al descontento general por la gestión del actual presidente, comentó: «Cuando hay mucha queja por algo es».

Además, defendió el accionar del Congreso: «Que se hayan presentado leyes con las cuales el Gobierno Nacional no estaba de acuerdo, no quiere decir que estén mal. Se puede vetar porque está dentro de los instrumentos habilitados por la democracia, pero no se puede trabajar mediante el veto continuo. Hay que tener más diálogo».

Finalmente, se refirió a parte de su agenda para el viaje a Buenos Aires. El intendente mantendrá reuniones con la Secretaría de Energía para continuar con la obra eléctrica, con la Secretaría de Deportes para poner en funcionamiento la pileta del Centro de Encuentro, también con la gente de Aeropuertos Argentinas que ya han licitado la obra y estarían pronta a comenzarla, entre otros compromisos.