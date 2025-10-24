Trump se reunirá con Xi Jinping en Corea del Sur

El encuentro se llevará a cabo el 30 de este mes en la ciudad de Busán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el 30 de octubre con su homólogo chino, Xi Jinping, en Busan, Corea del sur, confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump se reunirá con Xi el próximo jueves en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, dijo Leavitt durante la conferencia de prensa del jueves en la Casa Blanca.

La reunión se produce después de que Trump anunciara a principios de este mes que implementaría nuevos aranceles del 100% a las importaciones procedentes de China.

Está previsto que Trump parta para el viaje el viernes por la noche y hará paradas en Malasia, Japón y Corea del Sur, reportó ABC News.

“El presidente Trump participará en una reunión bilateral con el primer ministro de Malasia por la tarde y luego asistirá a la cena de trabajo de los líderes de la ASEAN esa misma noche”.

Leavitt dijo que el lunes por la mañana, hora local, Trump volará a Tokio y luego se reunirá bilateralmente con Sanae Takaichi, la nueva primera ministra de Japón.

Trump luego volará a Busan, donde participará en una reunión bilateral con Lee Jae Myung, el presidente de Corea del Sur, dijo Leavitt.

Por último, Trump participará en la reunión bilateral con Xi antes de regresar a Washington, dijo Leavitt.

Trump y Xi se habían reunido en el pasado, ya que mantuvieron una reunión bilateral en el marco del G20 de verano en Osaka en 2019.

NA