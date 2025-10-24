La Banda de Carlitos y Euge Quevedo confirman un nuevo show en el Movistar Arena

El grupo de cuarteto del momento realizará su tercera fecha el jueves 26 de febrero.

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo confirman un nuevo concierto en Movistar Arena, el jueves 26 de febrero, con producción de Fénix Entertainment y las entradas estarán disponibles a partir de las 13 únicamente en www.movistararena.com.ar

Este será el tercer show en Movistar Arena, la banda ya se presentó en mayo y julio con entradas totalmente agotadas. LBC y Euge Quevedo desembarcaron en Buenos Aires en el mejor momento de su carrera para celebrar sus 30 años de trayectoria musical.

Con un repertorio que reúne las mejores canciones y la energía en vivo de Kesito Pavón y Euge Quevedo, sus presentaciones logran mantener a todo el público eufórico durante más de dos horas.

La química entre ambos cantantes hacen del dúo una fórmula única e irresistible, sumado a una seguidilla imparable de temas esperados por la gente, clásicos como “Con Otra” (39M reproducciones en Youtube), “Sr Amante”, “Mil preguntas”, “Por el contrario”, además de otros como “Agonía”, “Me duele no verte”, “Y tú te vas”, entre muchos más.

Con un importante despliegue en escena que se renueva en cada presentación, en su último Movistar se destacaron con una puesta circense de la mano del Circo Rodas, una banda integrada por más de 10 músicos y la sorpresa de artistas invitados, LBC y Euge Quevedo convierten al concierto en una verdadera fiesta popular.

En sus comienzos, con Rubén Kesito Pavón al frente, LBC se impuso con éxitos como “Locura”, “Jabón Chiquito”, “Buena Suerte”, entre otros, pisando los escenarios más emblemáticos de Córdoba como Súper Deportivo, Forja, Plaza de Música; ex Vieja Usina.

La incorporación oficial de Eugenia Quevedo en enero de 2022 fue un punto de inflexión para el grupo cordobés.

Con su voz y su carisma atrapó a un nuevo público cuartetero y los llevó a tocar en escenarios nuevos, como El Teatro Gran Ituzaingó y Gran Rex, en Buenos Aires. “La Muela”, cómo fue bautizada Eugenia por El Keso, comenzó su camino en la banda grabando “Supiste hacerme mal” como colaboración espontánea.

Más tarde se incorporaría oficialmente consagrándose con éxitos como “Supera”, “Olvidarte de mí jamás podrás” y nuevas versiones de covers como “Despechada” y “Dame Tu Alegría”.

A poco de cumplir sus 30 años, y en medio de un crecimiento explosivo, la LBC y EUGE QUEVEDO siguen conquistando corazones de todas las edades y estratos sociales, demostrando que son una fórmula imbatible.

En el mejor momento de su carrera, hoy es una de las bandas líderes en el género del cuarteto, siendo convocados a los Festivales más importantes del país como Villa María, Cosquín, Jesús María, La Chaya, entre otros.

El pasado 4 de septiembre Euge Quevedo fue convocada para interpretar el himno nacional argentino en el partido entre la Selección Nacional y Venezuela disputado en el Estadio de River.