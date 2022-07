Twitter: peligra la venta a Elon Musk, que aún desconfía de las estadísticas de la empresa

Fuentes afirman que el empresario dejó de participar en las negociaciones, aparentemente frustrado por la cantidad de cuentas falsas y de spam en la red social.



La operación de compra-venta de Twitter estaría en un pantano. Un informe en The Washington Post señala que peligra el acuerdo con Elon Musk, que a fines de abril ofertó 44.000 millones de dólares por la red social del pájaro azul.

El manto de dudas en torno a esa operación no es nuevo: antes del mencionado reporte, el propio empresario manifestó su descontento e incredulidad acerca del número de cuentas falsas y de spam en Twitter, el principal obstáculo para la concreción del acuerdo.

El informe de la publicación estadounidense cita a tres fuentes anónimas que aseguraron que Musk “dejó de participar en ciertas negociaciones” relativas a este acuerdo.

En concreto, los informantes indican que el dueño de SpaceX y Tesla abandonó los esfuerzos para la financiación de su compra. Cabe recordar que la oferta de Musk contó con el respaldo de inversores como la empresa de intercambio de criptomonedas Binance, de una firma de inversión estatal de Qatar y del empresario Larry Ellison, entre otros.

Cuentas falsas en Twitter, el mayor obstáculo en la venta a Elon Musk

Tal como señalamos anteriormente, la variable que más preocupa al magnate de 51 años es la cantidad de perfiles falsos, bots y spam en Twitter.

La empresa californiana comentó en más de una ocasión que el volumen es bajo: menor al 5% del total de usuarios activos. Musk ha manifestado su desconfianza en esa estadística, que incluso lo llevó a un mantener un intercambio poco diplomático con el actual CEO de Twitter, Parag Agrawal.

El debate no es trivial: además de afectar la autenticidad de las interacciones, los perfiles falsos afectan las finanzas de un servicio como Twitter. ¿Por qué? Una cuenta no auténtica no es monetizable.

El informe de Washington Post apareció luego de que Twitter mantuviera una conferencia telefónica con diversos medios de comunicación en la que explicó que sus estadísticas sobre las cuentas de spam están bien, y en la que también habló de la eficiencia de sus sistemas para bloquear a los bots.

Twitter deberá abrir sus datos para que la venta se concrete

Los abogados de Elon Musk habían solicitado a Twitter que comparta con su representado información concreta sobre la cantidad de cuentas falsas en la plataforma. El mismísimo empresario dijo en la ocasión que Twitter estaba violando sus derechos a la información.

Tal como señala Engadget, la nueva afirmación de Twitter sobre la veracidad de su estadística (aquello de que hay menos de 5% de perfiles no auténticos) es a todas luces un enfrentamiento con su posible nuevo dueño.

Por cierto, Musk ya mantuvo una primera reunión con los empleados de Twitter. El millonario nacido en Sudáfrica llegó tarde al encuentro, en la videollamada habló de los viajes espaciales de SpaceX y además anticipó que despedirá a algunos trabajadores de la red social.

Twitter y Musk: ¿qué pasa si se rompe el acuerdo?

Aquella parte que rompa el acuerdo deberá pagar una multa de 1.000 millones de dólares, según se estableció originalmente.

En este punto, en caso de que eso ocurra será responsabilidad de los entes reguladores y de la justicia establecer quién “tiene la culpa”. ¿Twitter por no clarificar u omitir información, o Musk por dilatar las negociaciones, acaso para conseguir una reducción en la suma que pagará?