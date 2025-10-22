Una mujer de Corcovado está internada en Esquel por posible caso de Hantavirus

La paciente permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria.



Un caso de hantavirus se habría registrado en los últimos días en la localidad de Corcovado. Según la información publicada por ADN SUR, se trataría de una mujer residente del lugar que se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Esquel (HZE).

El diagnóstico habría sido confirmado por análisis de PCR y, de acuerdo a la información recibida, su estado de salud es delicado, bajo asistencia respiratoria mecánica.

Según se informó la paciente presentó dificultad respiratoria, lo que motivó su traslado e internación en terapia intensiva en el HZE, el pasado viernes 17 de octubre.

Ante esta situación, se activó el protocolo sanitario para hantavirus, que incluye el aislamiento respiratorio selectivo (ARS) de todos los contactos estrechos. La medida alcanza tanto a familiares como al personal sanitario que tuvo contacto directo con la mujer.

Los equipos de epidemiología de la Secretaría de Salud provincial iniciaron la investigación para determinar el posible origen del contagio.

Abordaje ambiental y seguimiento sanitario

Como parte del protocolo, equipos de Salud de Esquel se trasladaron a Corcovado para llevar adelante un abordaje ambiental. Las tareas incluyeron el relevamiento en la vivienda de la paciente y en la zona donde se obtuvo la leña.

Se prevé además la captura y análisis de roedores, cuyas muestras serán enviadas al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, para confirmar la posible circulación del virus en el ambiente.

En paralelo, el laboratorio del Hospital Zonal de Esquel inició el seguimiento virológico de todos los contactos aislados, con el fin de detectar de manera temprana cualquier otro caso y prevenir un eventual brote.