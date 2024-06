“Vemos que aquí en la secretaría de Bosques hay una crisis política”

Lo aseguró el brigadista del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Carlos Catrinao, en el marco de las medidas de fuerza por falta de avance en las negociaciones laborales.

«En esta semana se decidió retomar las medidas de fuerza consistente en paro de actividad, movilización y actividades de visibilización del conflicto», afirmó Carlos Catrinao, brigadista del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. «Estamos en una nebulosa, no por nuestra parte, sino por parte de los funcionarios».

Según Catrinao, la Secretaría de Bosques enfrenta una crisis política que está afectando a los trabajadores, quienes se sienten abandonados en medio del conflicto. «Se tiran la pelota entre ellos. Aparentemente, el intendente de Esquel ha interferido con intenciones de colaborar para destrabar el conflicto», señaló.

El brigadista expresó su preocupación por la falta de representatividad de los trabajadores en las negociaciones. «Estamos pidiendo representantes en la mesa de negociación», afirmó. «No hemos sido convocados a pesar de que se ha anunciado una reunión. No sabemos si será en el marco de una paritaria o una audiencia».

Catrinao destacó que, a pesar de los intentos de diálogo, los trabajadores no recibieron ninguna comunicación oficial. «Seguimos insistiendo con la participación de los trabajadores en lo que se vaya a negociar», enfatizó. «Queremos algo por escrito, no solo promesas por teléfono».

Por su parte, Héctor Antipán, trabajador de la Secretaría de Bosques, subrayó que el diálogo sigue abierto, pero que los trabajadores necesitan garantías concretas. «Con el diálogo no pagamos el supermercado, no pagamos la luz, no pagamos nada», afirmó. «Seguimos en diálogo, pero necesitamos resultados tangibles».

En cuanto a la representatividad de los trabajadores, Antipán denunció la exclusión de 400 trabajadores de la Secretaría de Bosques en el acta paritaria. «Nos discriminaron, no nos incluyeron en la negociación salarial», lamentó.