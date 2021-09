Yoel Hernández representa al país en la televisión de Estados Unidos

El cantante oriundo de El Maitén, Chubut, se presentará en el ciclo televisivo Hispanísimo en la TV de Estados Unidos, representando a la Argentina. Se trata de uno de los festivales más importantes de la televisión de Estados Unidos para la comunidad latina.

Se trata del ciclo “Hispanísimo” y tendrá lugar el domingo 3 de octubre a partir de las 15 horas por el canal América del país del norte.

“Cuando me enteré de esta noticia, debo confesar que tardé unos días en tomar dimensión real del acontecimiento en cuestión. Lo cierto es que junto a mi equipo seremos parte de uno de los festivales más importantes para la comunidad latina en Estados Unidos. Saldremos en directo el domingo 3 de octubre a las 15hs por el Canal América de los Estados Unidos y para una audiencia de millones de personas. Me siento honrado y bendecido, no puedo más de feliz y agradecido. nosotros podemos presenciar el acontecimiento en forma virtual en el canal oficial del Hispanisimo 2021”, detalló el artista en sus redes sociales.

En tanto agradeció a Marcos Tabera: ” por elegirme para representar a mi País y a mi Patagonia junto a artistas de todo América , Gracias Omar Careaga y Túpac por recomendar nuestro trabajo”.

Yoel Hernández continúa sumando presentaciones en los escenarios más importantes del folclore nacional, como por ejemplo el escenario mayor de Cosquín que lo tuvo protagonizando varias veladas.