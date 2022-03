10 dispositivos que gastan solo por estar enchufados

Se trata de los aparatos que siguen conectados a la red de energía eléctrica y quedan en stand-by cuando no los usamos. Ahorra energía (y $$$) desenchufando lo que no usas.

Te vas de tu casa y quedan dos cargadores de smartphones enchufados, el televisor, la computadora, una laptop, la cafetera y el microondas. Crease o no, todos estos aparatos gastan energía sólo por estar conectados a la red de energía eléctrica, incluso cuando no los utilizamos. Ahora, con los aumentos en la electricidad, conviene saber todo lo que podemos dejar desconectado para evitar gastos innecesarios que a fin de mes inflan la cuenta eléctrica sin otra razón que nuestra comodidad.

A continuación, un top ten desde los que menos gastan hasta los que seguro tenemos que desconectar cuando nos vamos a trabajar.

Puesto 10: CARGADOR DE SMARTPHONE

Prácticamente no consume nada cuando queda enchufado —0,26 vatios por hora — pero sin cargar un teléfono pero… ¿hay necesidad de dejarlo conectado?

Puesto 9: TELÉFONO INALÁMBRICO

Gasta poco, 0,98 vatios por hora. Si viene con contestador automático, este valor sube a 2,9.

Puesto 8: CONSOLA DE VIDEOJUEGOS

Apagada no es un problema: 1 vatio/hora. Pero si queda en el modo “Listo para usar , ese consumo se va a 23,3 vatios.

Puesto 7: CAFETERA

Consume 1 vatio por hora mientras esté enchufada.

Puesto 6: COMPUTADORA DE ESCRITORIO

Solo por estar conectada a la red eléctrica consume 2,8 vatios cada hora. En “suspensión el gasto se va a 21,1 y si solo tiene el monitor apagado (“idle ) llega a 73,9.

Puesto 5: MICROONDAS

Con la puerta cerrada, gasta 3,8 vatios/hora. Si la puerta queda abierta, el consumo se dispara: 25 vatios.

Puesto 4: TELEVISOR DE PROYECCIÓN TRASERA

Hasta 2005 aproximadamente, eran una tecnología que estaba de moda: los típicos TV de pantalla plana de antaño que rondan los 6,6 vatios por hora, más del doble que los TV de tubo catódico. Con la llegada del LCD y los Smart TV, fueron cayendo en desuso.

Puesto 3: EQUIPO DE MÚSICA

Hay muchas diferencias según los distintos modelos, como ocurre con los televisores. Su consumo por hora es de 8,3 vatios Si el equipo en cuestión tiene radio, el gasto se eleva a 14,4.

Puesto 2: LAPTOP

Con el cargador enchufado pero apagadas, consumen 8,9 vatios por hora. Si están en “suspensión , llegan a 15,7.

Puesto 1: SET TOP BOX

Se trata de los “decodificadores de TV vía satélite o los de la Televisión Digital Abierta (TDA). Su gasto es de 43,4 vatios por hora. Los que permiten grabar los programas que se transmiten son los que más consumen cuando están en stand-by. Cuando no lo uses… desenchufalo.

Queda claro que no tiene sentido dejar las computadoras en estado de suspensión si no hay un motivo específico. Si nos tomamos el mínimo trabajo de desenchufar todos los electrodomésticos que no se utilizan, le quitaremos algunos pesos a la próxima factura de electricidad. Todo suma.