AC/DC usó al monumental para anunciar un lanzamiento mundial

La banda compartió un video en las redes sociales para promocionar el lanzamiento de un nuevo vinilo por los 50 años de la banda.



La legendaria banda de rock australiana AC/DC se volvió viral este viernes en todo el mundo por el lanzamiento de una edición especial en vinilo, y para el anuncio utilizaron un video del estadio Monumental de River.

«Los primeros nueve títulos de nuestra serie de reediciones en vinilo de colores YA DISPONIBLES en todas partes», dice el anuncio del grupo junto al video en cuestión.

Para la ocasión, se observa desde las alturas al estadio de River, haciendo las veces de tocadiscos, mientras un disco enorme gira para la reproducción del icónico «Thunderstruck».

AC/DC se encuentra cumpliendo 50 años, por lo que se seleccionó sus primeros nueve álbumes para reeditados. Se trata de Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute You), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who y Live.

En este marco, y en el contexto del reciente anuncio de una gira mundial, cientos de fanáticos comentaron el posteo con la ilusión de que AC/DC confirme una fecha en Argentina, aunque hasta el momento, desde la banda no dieron ninguna señal en ese sentido.

Qué se sabe de la gira «Power Up» de AC/DC: cuándo y dónde se presentan. La gira «Power Up Tour» comienza el viernes 17 de mayo en Alemania y se extenderá por toda Europa hasta mediados de agosto.

Hasta el momento, estas son las fechas confirmadas por AC/DC:

.

17 de mayo – Gelsenkirchen, Alemania, Veltins Arena.

21 de mayo – Gelsenkirchen, Alemania, Veltins Arena.

25 de mayo – Reggio Emilia, Italia, RCF Arena.

29 de mayo – Sevilla, España, Estadio La Cartuja.

5 de junio – Ámsterdam, Países Bajos, Johan Cruyff Arena .

9 de junio – Munich, Alemania, Estadio Olímpico.

12 de junio – Munich, Alemania, Estadio Olímpico.

16 de junio – Dresden, Alemania, Messe.

23 de junio – Viena, Austria, Estadio Ernst Happel .

26 de junio – Viena, Austria, Estadio Ernst Happel.

29 de junio – Zurich, Suiza, Estadio Letzigrund.

3 de julio – Londres, Inglaterra, Estadio de Wembley.

7 de julio – Londres, Inglaterra, Estadio de Wembley.

13 de julio – Hockenheim, Alemania, Ring.

17 de julio – Stuttgart, Alemania, Wasen.

21 de julio – Bratislava, Eslovaquia, antiguo aeropuerto.

27 de julio – Nuremberg, Alemania, Zeppelinfeld.

31 de julio – Hannover, Alemania, Messe.

9 de agosto – Dessel, Bélgica, Festivalpark Stenehei.

13 de agosto – París, Francia, Hipódromo Paris Longchamp.

17 de agosto – Dublín, Irlanda, Croke Park.