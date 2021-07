Argentina | Ya se reportaron en el país cinco casos de la variante Épsilon que tiene en vilo al mundo

Es una nueva mutación del virus SARS-CoV-2 y preocupa porque es la que tiene mayor capacidad para burlar el sistema inmunológico.



Los cinco casos de la variante Épsilon de coronavirus se reportaron en las provincias de Santa Fe y Córdoba, en personas que no viajaron al exterior ni tuvieron contacto con nadie que hubiera viajado a California, en donde se cree que se originó.

Épsilon, así se llama, por la quinta letra del alfabeto griego, es una nueva mutación del virus SARS-CoV-2 y preocupa porque es la que tiene mayor capacidad para burlar el sistema inmunológico.

La Argentina es uno de los 34 países fuera de los Estados Unidos en los que se reportaron casos de esta variante, considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las “variantes preocupantes”.

“La característica de Épsilon es que es una variante producida a partir de tres mutaciones mayores a nivel de la proteína S. Esto hace que sea mucho más agresiva, porque tiene más escape inmunológico. Logra burlar al sistema por tres frentes distintos”, explica la infectóloga Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

¿Cómo es posible que haya casos locales sin contacto con el lugar de origen? “Puede aparecer la misma mutación sin contacto de viajero. La variante Épsilon se produce cuando el virus se duplica fallado. Como este virus tiene preponderancia de falla, puede ocurrir en forma simultánea a personas en distintas partes del mundo. Para decirlo de forma sencilla, sale mal copiado un aminoácido”, explica Obieta. Es decir que se trata de una variante que no sólo se transmite por contagio sino que también puede generarse sola.

“Sin embargo, la buena noticia es que según la experiencia que se tiene hasta el momento, esta variante no se hace rápidamente protagonista. Tiende a agotarse y predominan las otras. Es decir, que es más audaz al desafiar al sistema pero, jaqueada por las otras variantes tiende a agotarse. Pero, por ahora esto es solo una especulación. Podría cambiar. Por ello, tenemos que asegurarnos de tener la población 100% vacunada”, agrega.

Las mutaciones se dan porque hay circulación viral, explica. Mientras pasan de un sujeto a otro, se modifican. “Si logramos cortar la circulación comunitaria dejarán de mutar”, apunta.

“La variante Épsilon tiene un aumento de la transmisibilidad y alguna capacidad adicional para evadir el sistema inmune. Esto significa que la persona necesita mayor cantidad de anticuerpos para neutralizar la acción de esta variante. La efectividad de la vacuna disminuye porque en realidad se requieren más anticuerpos. Por eso y para todas las variantes que evaden el sistema inmune, completar las dos dosis. Esto para la vacuna Pfizer, para la Sputnik V o para cualquiera”, apunta el infectólogo Eduardo López.

Capacidad neutralizante

Uno de los puntos que pone en jaque la aparición de la nueva variante es que altera la eficacia de la vacuna hasta un el 60% y 70%. Una publicación reciente de la Revista Science de un trabajo de investigación de la Universidad de Washington advierte sobre cómo la variante Épsilon logra sortear la inmunidad de las vacunas. “Evasión inmune del SARS-CoV-2 por la preocupante variante B.1.427 / B.1.429”, se titula. “La propagación mundial en curso del SARS-CoV-2 condujo al surgimiento de una gran cantidad de linajes virales en todo el mundo, incluidas varias variantes preocupantes (VOC). Específicamente, los linajes B.1.1.7, B.1.351 y P.1 que se originaron en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, respectivamente, se caracterizan por la acumulación de mutaciones S así como en otros genes. Algunas de estas mutaciones conducen a reducciones significativas en la potencia de neutralización”, dice el trabajo.

“Lo que se sabe es que la variable Épsilon tiene un 20% más de transmisibilidad que la cepa original. Y que frente a esta variante, los anticuerpos de convalecientes y postvacuna tenían menor capacidad neutralizante. No significa que la protección de las vacunas no actúan. Pero tienen una capacidad neutralizante que es entre tres y seis veces menor”, explica Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del CEMIC y miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).

“No significa que frente a estas variantes las vacunas no sean efectivas —agrega—. La característica de bajo nivel de circulación hizo que hace dos días, en Estados Unidos, el CBC le bajara la categoría, de variante preocupante a variante de interés”, agrega.

Por lo que se conoce hasta el momento, las diferencias con la cepa original, explica Bonvehí, son que es 20% más transmisible, responde menos a las vacunas pero no hay diferencias en las manifestaciones clínicas. “Por el momento, las recomendaciones son que se acelere la vacunación, mantener el control de los ingresos de personas al país y no descuidar las medidas de protección, porque estamos ante cepas más contagiosas, al igual que la variante delta”, apunta.

El exministro de Salud durante la gestión de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, coincide en que incrementar el ritmo de vacunación es la mejor protección también frente a Epsilon. “Esta variante está presente en el país desde hace varios meses. Empezó en California a principio de años. Ahora apareció como variante de interés, porque no se había visto que confiriera mayor contagio, ni letalidad ni mayor elusión a la respuesta inmune de la vacuna. Recién ahora, el artículo de Science muestra las mutaciones. Y sus efectos: En algunas muestras recolectadas se detectaron varias mutaciones en la proteína S, que se acopla al receptor del árbol respiratorio, por eso puede conferir cierta elusión a la respuesta a la vacuna”, explica.

“Por eso ahora se está evaluando si en vez de variante de interés es una variante de preocupación. Pero no ha habido realmente un rebote de casos vinculado a esta variante en Estados Unidos. Sí más se asocia a la Delta”, detalla Rubinstein. “Lo que si se sabe es que la vacunación acelerada, con el esquema completo protege también contra esta variante. De todas maneras, es algo que todavía se está viendo, por lo cual no hay demasiadas certezas. No parece ser como la variante Delta”, aporta.

“Que estas variantes estén circulando significa que hay que acelerar la vacunación, sobre todo en los adultos mayores que tienen mayor mortalidad. De las que se aplican en Argentina, Sputnik V y AstraZeneca son las que mejor actividad tienen frente a las cepas que evaden el sistema inmune. Y Sinopharm tendría una menor respuesta. De todas formas no está chequeada para estar variantes”, agrega López.