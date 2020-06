Barril criollo: Chubut recibiría un 17% más de ingresos por regalías petroleras

Las estimaciones fueron realizadas por la consultora Welligence, especialista en temas de petróleo y gas. Con un barril a precio actual, que ronda en los u$s 35, las provincias hidrocarburíferas se repartirían ingresos por u$s 1.180 millones.

De acuerdo a las simulaciones de Welligence, las provincias productoras de hidrocarburos (Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa, Tierra del Fuego y Salta) pasarán de recaudar u$s 1.180 millones en regalías, con un precio del barril en aproximadamente en u$s 35, a u$s $1.440 millones con la implementación del barril criollo.

En el caso puntual de Chubut, donde está situado el corazón del yacimiento Cerro Dragón, la diferencia entre el valor actual del barril y el precio sostén acordado con el Gobierno nacional de Alberto Fernández, dejará, según la consultora, un 17 por ciento más de ingresos en concepto de regalías petroleras. En el resto de las jurisdicciones que poseen cuencas hidrocarburíferas el incremento también dejará resultados positivos: Mendoza el 34%; La Pampa el 32%; Río Negro el 31%; Neuquén el 27%; Santa Cruz el 15%; Salta el 6%; y Tierra del Fuego el 5%.

“La producción en Tierra del Fuego es mayormente gas, por eso no tiene tanto impacto como ocurre en Neuquén y Chubut, que tienen una producción de petróleo mucho más importante”, explicó Enrique González, analista de la consultora para América Latina.

EFECTOS ASIMETRICOS EN LAS EMPRESAS

“El propósito es apoyar a las empresas que se encuentran en la fase inicial, protegiendo así los empleos y mitigando el impacto de la recesión en los ingresos provinciales. Si bien la iniciativa suena bien en el papel y es ciertamente positiva para las provincias, el efecto variará según la compañía y el grado en que la Argentina pueda recuperarse de la pandemia”, señalaron desde la consultora.

En la misma tónica, puntualizaron que para las compañías integradas más grandes, como Pan American Energy e YPF, “esto es simplemente una cuestión de precios de transferencia”. Sin embargo, para los jugadores puramente productores, como Pluspetrol y Vista Oil & Gas, “el precio más alto ayuda, pero no cambia el desafío que enfrentan al vender su crudo a nivel nacional”.