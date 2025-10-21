Beliz: “El 26 de octubre vamos a cambiar el sufrimiento por empleo y dignidad”

El candidato a diputado nacional por «La Fuerza del Trabajo Chubutense», Alfredo Beliz, planteó la necesidad de recuperar la representación de los trabajadores.



En un mensaje a la militancia, el dirigente agradeció a los afiliados justicialistas y llamó a fortalecer el vínculo con las bases. «Los dirigentes tenemos que mirar más a la militancia. Ese reconocimiento va de corazón, va de todo lo que han hecho ustedes», afirmó.

«Cuando recorremos con el equipo los barrios, las asociaciones vecinales, los clubes de fútbol, vemos las necesidades reales y el compromiso de la militancia», hizo un balance de las recorridas de campaña que mantuvo por distintas localidades.

Beliz instó a «decir la verdad que duele» y planteó la necesidad de recuperar la representación de los trabajadores. «Hablemos de la miseria, de la pobreza y del desempleo. Hay que salir adelante, siempre adelante, y eso empieza el 26 de octubre», sostuvo, en alusión a las próximas elecciones. También cuestionó las políticas del Gobierno Nacional y advirtió que «Milei quiere destruir los gremios y los convenios colectivos, pero va a haber un negro en el Congreso que va a estar firme, porque hay otra manera de hacer las cosas».

Durante otro tramo de su intervención, criticó la falta de respuestas locales a las demandas barriales: «Las asociaciones vecinales piden arreglar una vereda o una plaza y el municipio les da la espalda. Si pueden gastar en publicidad, también pueden poner un médico más o generar una obra para dar trabajo», expresó.

Por último, convocó a los vecinos a participar activamente en los comicios. «El voto es de uno. Reciban lo que tengan que recibir del gobierno y no tengan miedo en votar un cambio, porque la estamos pasando mal todos. Ese cambio se va a dar el 26 de octubre. Vamos a cambiar el sufrimiento por empleo y dignidad», cerró.