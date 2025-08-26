Bomberos de Cholila realizaron capacitación en primeros auxilios con simulacro

Integrantes del Cuerpo Activo participaron de una jornada teórico–práctica que incluyó un ejercicio final en terreno.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cholila informó que el domingo 24 de agosto se desarrolló una nueva instancia de capacitación dentro del cronograma anual de formación.

La actividad consistió en una clase teórico–práctica de primeros auxilios, dictada por las bomberas Pamela Yañez y Melani Barría, quienes compartieron conocimientos esenciales para la asistencia en emergencias.

Como cierre de la jornada, se llevó adelante un simulacro en inmediaciones de “El Morro”, donde el personal puso en práctica los contenidos reforzados durante la parte teórica.

“Esto nos ayuda para seguir creciendo y poder brindar una buena asistencia a nuestra comunidad”, destacaron desde la institución.