El índice de confianza en el Gobierno se derrumbó 13,6% en la medición de agosto

Es el nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

En la comparación interanual, el retroceso fue aún más marcado: la confianza se redujo 16,5% frente a agosto de 2024.

Un quiebre en la estabilidad de Milei

La encuesta refleja que el retroceso intermensual cortó la estabilidad que el índice había mostrado durante los cuatro meses previos. El nivel de confianza actual está:

16,3% por debajo del registrado en agosto de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

14,3% por encima del de agosto de 2021, bajo la presidencia de Alberto Fernández.

En lo que va de la gestión de Milei, el ICG promedia 2,48 puntos, por debajo de lo que registraba Macri a esta altura (2,58) y por encima de Fernández (2,17).

Caída en todos los componentes

La baja alcanzó a los cinco indicadores que componen el índice:

Honestidad de los funcionarios:2,54 puntos (-9,9%).

Capacidad para resolver problemas: 2,46 puntos (-14,6%).

Eficiencia en el gasto público:2,10 puntos (-13,2%).

Evaluación general del Gobierno:1,78 puntos (-12,8%).

Preocupación por el interés general: 1,73 puntos (-18,2%).

Diferencias por género, edad y región

Los hombres mostraron un nivel de confianza más alto (2,42 puntos) que las mujeres (1,80), aunque ambos con fuertes caídas.

Por edades, no hubo diferencias significativas: los mayores de 50 años marcaron 2,16 puntos (-14,6%) y los jóvenes de 18 a 29, 2,11 (-24,4%).

Por regiones, la confianza fue mayor en el interior del país(2,39 puntos), mientras que se desplomó en la Ciudad de Buenos Aires (1,76, con una baja del 28,2%) y en el Gran Buenos Aires (1,68, con una caída del 23,3%).

Nivel educativo y percepción económica

El ICG fue más alto entre quienes tienen educación terciaria o universitaria (2,31 puntos), mientras que se ubicó en apenas 1,50 entre quienes alcanzaron solo la primaria.

Además, el nivel de confianza fue mayor entre quienes creen que la economía mejorará en un año (4,15 puntos), en contraste con quienes piensan que seguirá igual (2,46) o empeorará (0,56).