Cerró la oficina de Discapacidad en Comodoro

La sede ubicada en Ameghino y Belgrano dejó de atender al público sin previo anuncio oficial. ¿Cómo se hacen ahora los trámites?.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cerró las puertas de su oficina en Comodoro Rivadavia, situada en la esquina de Ameghino y Belgrano. Aunque no hubo un comunicado oficial que informara la medida, en el lugar se colocó un cartel confirmando que ya no habrá atención presencial en esa sede.

El aviso indica que las gestiones deberán realizarse exclusivamente por vías remotas. Para consultas o trámites, los usuarios podrán comunicarse a través de los siguientes medios de contacto:

WhatsApp: 11-3910-1010

Teléfono gratuito: 0800-555-3472

Correo electrónico: consultas@andis.gob.ar

Con esta disposición, quienes requieran acceder a los servicios de la agencia deberán adaptarse a las modalidades virtuales y telefónicas habilitadas.

El cierre deja a la ciudad sin una representación física de la ANDIS, lo que genera incertidumbre entre quienes necesitan una atención personalizada para resolver trámites vinculados a la discapacidad.

ANDIS ha cobrado últimamente una triste actualidad, no solo por el escándalo de las presuntas coimas que involucraron a Karina Milei, si no –sobre todo- por la eliminación de ayudas económicas a miles de personas en todo el país.