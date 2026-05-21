Diputados aprobó cambios en la Zona Fría y Chubut podría perder subsidios al gas

Los chubutenses César Treffinger, Maira Frías y Jorge “Loma” Ávila votaron a favor, mientras que José Glinski y Juan Pablo Luque lo hicieron en contra.



La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el Régimen de Zona Fría y avanzar con un recorte en los subsidios al gas. La iniciativa obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, y ahora deberá ser debatida en el Senado.

El proyecto establece cambios en el esquema de descuentos aplicados a las tarifas de gas en regiones de bajas temperaturas y dispone que, en las localidades incorporadas al régimen durante 2021, el beneficio quede restringido únicamente a los usuarios considerados vulnerables.

De esta manera, una parte importante de los hogares que actualmente reciben descuentos podría perder parte de la cobertura tarifaria.

Para alcanzar la aprobación, La Libertad Avanza reunió el apoyo del Pro, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Producción y Trabajo de San Juan y los dos diputados del MID. Entre los votos a favor estuvieron tres chubutenses: César Treffinger y Maira Frías, de La LIbertad Avanza; y el de Jorge «Loma» Ávila, de Provincias Unidas. En tanto, los peronistas José Glinski y Juan Pablo Luque votaron en contra.

Sumaron sus votos en contra al bloque de Unión por la Patria, más el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y legisladores de distintos espacios provinciales, entre ellos Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Pablo Farías y Pablo Juliano.

El debate generó fuertes cuestionamientos de sectores opositores, que advirtieron sobre el impacto económico que podría tener la medida en provincias patagónicas y otras zonas de clima frío, donde el régimen había sido ampliado para aliviar el costo del servicio durante los meses de bajas temperaturas.