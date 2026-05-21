Tras ser campeón en la Europa League, el ‘Dibu’ Martínez encendió las alarmas en la Selección argentina

El arquero marplatense ganó el séptimo título de su carrera, el primero con el Aston Villa de Inglaterra.

El arquero del Aston Villa de Inglaterra y de la Selección argentina, Emiliano ´Dibu´ Martínez, aseguró haberse roto el dedo en la entrada de calor previa a lo que fue la final de la UEFA Europa League que terminó conquistando.

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, el Aston Villa le ganó este miércoles 3-0 al Friburgo de Alemania en el Tüpraş stadium de Turquía y se consagró campeón de la UEFA Europa League con los argentinos Martínez y Emiliano Buendía, que marcó un gol, como titulares.

Tras esta conquista, el arquero oriundo de Mar del Plata encendió las alarmas del cuerpo técnico de la Selección argentina, a poco menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá: «Es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor… Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo».

«Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender al Aston Villa» aseguró el arquero formado en Independiente.