Epuyén realizó una jornada de prevención y concientización sobre Hantavirus

Profesionales de salud y referentes ambientales brindaron recomendaciones para prevenir contagios.

La Municipalidad de Epuyén llevó adelante una jornada informativa sobre prevención del Hantavirus, organizada por la secretaria privada del municipio, Magalí Quilodrán, junto a profesionales de salud y referentes del área ambiental.

Durante el encuentro se brindaron detalles sobre las características de los roedores transmisores, medidas preventivas dentro y fuera del hogar, pautas de actuación ante la aparición de ejemplares vivos o muertos y los síntomas a los que la comunidad debe prestar atención.

El Hantavirus es una enfermedad viral que se transmite a través de roedores silvestres, principalmente por la inhalación de partículas provenientes de saliva, orina o heces contaminadas.

Los especialistas explicaron que estos animales habitan el bosque andino patagónico, poseen un olfato muy desarrollado y pueden ingresar a viviendas en busca de alimento o refugio, especialmente cuando escasea en el entorno natural. Suelen vivir alrededor de un año y medio.

Entre las recomendaciones preventivas al aire libre se destacaron mantener limpios los alrededores de casas y galpones, guardar la leña elevada y alejada de la vivienda, conservar la basura en recipientes cerrados y retirar objetos en desuso que puedan servir de refugio.

Dentro del hogar, se aconsejó tapar agujeros y aberturas en paredes y cañerías, almacenar alimentos en recipientes herméticos y reforzar las prácticas de limpieza: ventilar los ambientes por 30 minutos, evitar barrer en seco, usar barbijo N95 y guantes, y desinfectar con agua y lavandina.

En caso de encontrar un roedor vivo, se recomendó no tocarlo; si está muerto, rociarlo con lavandina diluida, esperar 30 minutos y retirarlo con guantes, colocándolo luego en doble bolsa para su descarte.

Los síntomas posibles incluyen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y dificultad respiratoria. Ante cualquier signo, se pidió acudir de inmediato al hospital y evitar el contacto cercano con otras personas.

La actividad fue gratuita y abierta a toda la comunidad, reafirmando el compromiso local con la prevención y el cuidado de la salud pública.