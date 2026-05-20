Cierra un reconocido comercio de Esquel

La crisis económica y la caída del consumo impactan fuerte a la ciudad cordillerana.



El local, concesionario de helados Jauja, bajó sus persianas tras años de actividad debido a la difícil situación económica y la retracción del mercado local, que afectó sus ventas y empleos.

El comercio reconocido como “Entre Panes”, ubicado en la ciudad de Esquel y concesionario local de los helados Jauja, cerró definitivamente sus puertas tras varios años de funcionamiento. La noticia fue confirmada por el propietario, Damián Villanueva, quien describió el contexto económico actual como “muy complicado” y afirmó que la caída del consumo volvió imposible la continuidad del negocio.

En una entrevista con Dante Lobos en «Otra vuelta de tuerca», emitido por Canal 4 y FM Sol, Villanueva explicó que la decisión se tomó luego de meses de análisis sobre la situación económica del comercio y las condiciones del mercado local. “Obviamente no es nada placentero, es una situación difícil para nosotros y para nuestros empleados. Es sinceramente angustiante”, subrayó.

El empresario destacó que para un negocio gastronómico, especialmente uno vinculado al rubro heladero, la temporada de verano resulta fundamental para sostener la actividad durante el invierno. Sin embargo, aseguró que las últimas dos temporadas, y en particular la anterior, fueron “muy malas”. “El verano es lo que nos hace pasar el invierno, básicamente”, explicó.

“Entre Panes” había sido fundado años atrás por otros propietarios y luego incorporó un punto de venta de helados Jauja. Villanueva tomó el fondo de comercio en 2019, poco antes del inicio de la pandemia. Desde entonces, relató, la situación económica comenzó a deteriorarse de forma progresiva: “Desde la pandemia es como que todo empezó a costar cada vez más”.

El dueño resaltó que gran parte de su clientela estaba compuesta por trabajadores estatales y que la pérdida del poder adquisitivo de este sector impactó directamente en las ventas. “Nosotros lo fuimos notando. Tratábamos de continuar con el negocio y mantener los puestos de trabajo, pero estos últimos años fueron catastróficos”, afirmó.

Villanueva añadió que el problema principal no fue solo el aumento de tarifas o alquileres, sino la falta de movimiento económico. “Cuando no hay venta, todos los costos son altísimos”, resumió. Entre los gastos que más afectaron al comercio mencionó la electricidad y el alquiler, aunque insistió en que la retracción del consumo fue la causa más grave: “No hay mercado, no hay ventas de ningún tipo”.

El propietario advirtió que esta situación no es exclusiva de su negocio, sino que afecta a diferentes rubros comerciales en Esquel y la región. “Uno sale a la calle y ve la cantidad de locales vacíos o cerrados. Y algunos ya están empezando a cerrar porque saben que el invierno es muy complicado”, comentó.

El cierre también tuvo impacto en el empleo. Villanueva detalló que el comercio llegó a contar con entre 12 y 14 empleados, pero con el paso del tiempo se redujo el personal hasta quedar solo tres trabajadores en los últimos meses. Actualmente están realizando las liquidaciones finales. “Lo que más le cuesta a uno son las relaciones personales y la situación de la gente que necesita el trabajo”, manifestó.

En el tramo final de la entrevista, Villanueva vinculó la crisis del comercio con las políticas económicas nacionales y resaltó el rol de las pequeñas y medianas empresas en la generación de empleo. “En Argentina quien genera la mano de obra es la pyme. Si la actividad económica no funciona y el trabajador no tiene plata en el bolsillo, es muy difícil que la actividad comercial pueda continuar”, afirmó.

Además, señaló que la pérdida del poder adquisitivo repercute directamente en la economía local: “El trabajador tiene que tener plata en el bolsillo. Es la única manera de que la economía funcione”, concluyó.

El cierre de “Entre Panes” se suma a otros casos recientes de comercios históricos y emprendimientos locales que enfrentan dificultades económicas en Esquel y diversas localidades de la Patagonia, en un contexto marcado por la caída del consumo y la retracción comercial.