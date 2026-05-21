Iturrioz apuntó al Poder Judicial y escala el cruce político por la seguridad

El ministro respondió con dureza a Massoni en medio de la polémica por la seguridad y la situación de la policía en Chubut.

Sigue la tensión entre el Ministerio de Seguridad de Chubut y sectores del Poder Judicial luego del asesinato ocurrido en Comodoro Rivadavia y de las fuertes declaraciones del ministro Héctor Iturrioz, quien volvió a asegurar en una entrevista que existen “pruebas fehacientes” de fallas dentro del sistema judicial y advirtió que denunciará públicamente a los funcionarios que, según sostuvo, no cumplen correctamente su función.

El funcionario provincial reveló que, en el marco de una investigación previa vinculada a grupos delictivos armados, desde el área de Seguridad se habían solicitado 36 allanamientos simultáneos para secuestrar armas y avanzar sobre distintas organizaciones. Sin embargo, explicó que sólo fueron autorizados 16 procedimientos.

“Queríamos sacarle las armas a todos. Habíamos traído oficiales de toda la provincia, habíamos montado un dispositivo oneroso, costoso, y nos dieron menos de la mitad de los allanamientos pedidos”, sostuvo. Según explicó, las solicitudes estaban respaldadas por informes de inteligencia, fotografías, documentación y registros sobre armas de grueso calibre, incluso con silenciadores.

Iturrioz defendió el trabajo de la División de Investigaciones y remarcó que cada pedido se realizó “por escrito”, siguiendo el procedimiento formal ante la Fiscalía. “La unidad de investigaciones junta los elementos, determina vínculos delictivos, aporta pruebas y después solicita autorización judicial. Todo está documentado”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el crimen reciente expuso “de manera dolorosa” las falencias del sistema. Y fue más allá al relacionar esa situación con otro caso ocurrido en Bariloche, donde un comerciante fue asesinado presuntamente por Alí González, un delincuente con antecedentes violentos y fugas previas.

“El Turco Alí era recontra conocido. Había tenido hechos violentos, fugas y aun así le dieron salidas transitorias pese a la oposición de la Fiscalía. Hizo lo que todos sabíamos que iba a hacer: se fugó y terminó matando a un comerciante”, cuestionó el ministro.

Las declaraciones también incluyeron un mensaje directo hacia el Poder Judicial. Iturrioz confirmó que pidió una reunión con la cúpula judicial para exigir explicaciones y discutir medidas concretas. “Es imperativo que estén al tanto de todo lo que está pasando”, señaló.

Cruce con Massoni

En paralelo, el ministro quedó envuelto en una fuerte polémica tras la muerte de un sargento primero en Comodoro Rivadavia, hecho que derivó en críticas públicas del exministro de Seguridad Federico Massoni.

Massoni acusó al actual funcionario de intentar desligar rápidamente el fallecimiento de las condiciones laborales de la fuerza policial. “Lo que da asco es gobernar cuatro años una provincia donde los policías viven bajo presión extrema, cobran salarios destruidos y soportan violencia permanente”, disparó el exfuncionario.

La respuesta de Iturrioz fue inmediata y extremadamente dura. “No hubo nadie, ningún ministro de Seguridad que se cagara tanto en la policía como Massoni”, lanzó. Además, lo acusó de haber utilizado a la fuerza “para beneficio propio” y cuestionó tanto su formación jurídica como su trayectoria profesional.

“Se presenta como un outsider cuando toda su vida vivió de la política. Hoy se muestra como un prestigioso letrado, pero yo nunca lo vi ejercer en un tribunal”, ironizó. Incluso puso en duda sus conocimientos jurídicos y criticó públicamente las interpretaciones legales que Massoni realiza en redes y medios.

En medio del cruce político, Iturrioz insistió en que la prioridad sigue siendo el avance de las investigaciones criminales en curso. “Nosotros trabajamos desde el mismo momento del hecho y ya tenemos resultados. Esperemos tener acompañamiento en la investigación, nada más”, sostuvo.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de profundizar públicamente sus denuncias si no encuentra respaldo institucional. “Si no, vamos a convocar a una conferencia de prensa y nosotros sí vamos a decirlo. Para mí es muy importante denunciar a los funcionarios que no hacen bien las cosas. Hay que denunciarlos y llevarlos al Consejo”, concluyó.

Fuente: Jornada