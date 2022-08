Cholila | La Escuela 727 sin clases por falta de mantenimiento “yo no quiero a los chicos sin clases, pero tampoco quiero chicos muertos”

Lo manifestó el director del establecimiento educativo Pedro Oscar Pinello, por Cadena de los Andes y advirtió que hasta que no se solucione el problema de los calefactores (en algunos casos tienen más de 25 años de uso) no se dictarán clases por seguridad de los alumnos y del personal de la institución.

El director de la Escuela N° 727 de Cholila, Pedro Oscar Pinello, en diálogo con Cadena de los Andes, habló del abandono edilicio que sufre la institución y aseguró que “La idea era iniciar las actividades, pero nosotros estábamos esperando el mantenimiento durante el receso escolar, nunca llegó” y recordó que hace más del mes que viene reclamando mediante notas.

Pinello relató lo que sucedió el día viernes cuando se hizo presente una empresa para llevar a cabo las tareas de mantenimiento «venimos a arreglarte todos los calefactores, a dejar todo funcionando a full» le dijieron, pero eso no sucedió, lo que hicieron fue simplemnte cambiar la carcasa de los artefactos para que se vean “bien” sin reemplazar los componentes dañados.

Ante esta situación el director decidió posponer el inicio de clases “No me gusta que los chicos no puedan venir a la escuela porque acá están bien, pero la verdad que no puedo arrancar así, es una falta de respeto lo que han hecho” y agregó “yo lo que estoy pidiendo es un arreglo para seguridad de los chicos y del personal que trabaja en la escuela, lo que les importa es que se vea bien y cobrar, porque esto es un negocio” afirmó.

Por último recordó lo ocurrido en la localidad de El Maitén hace poco tiempo “72 personas quedaron internadas en Maitén, ¿no aprendieron nada? Y cerró diciendo “yo no quiero a los chicos sin clases, pero tampoco quiero chicos muertos”.